Ищут "своего человека" для Путина: в ЕС рассматривают трех переговорщиков, — Politico

В Евросоюзе обсуждают кандидатов на роль специального посланника для мирных переговоров между Украиной и Россией. Среди возможных претендентов называют Ангелу Меркель, Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.

Об этом сообщило издание Politico.

По данным журналистов, в ЕС считают, что из-за занятости переговорной команды президента США Дональда Трампа кризисом вокруг Ирана Европе, вероятно, придется взять на себя ведущую роль в переговорах по российско-украинской войне.

Одной из очевидных кандидаток называют главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Ранее она выступала против прямых переговоров с Россией, однако впоследствии поддержала идею назначения специального посланника. На прошлой неделе Каллас заявила журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".

Впрочем, трое дипломатов ЕС заявили Politico, что из-за жесткой антироссийской позиции Каллас Кремль вряд ли согласится на ее кандидатуру.

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов", — сказал один из дипломатов.

Среди других претендентов издание называет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая уже участвовала в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако часть европейских политиков считает ее предыдущие попытки посредничества неудачными.

Также обсуждают кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба, который имеет опыт посредничества, но членство его страны в НАТО может негативно восприниматься Москвой. Бывшего премьера Италии Марио Драги считают компромиссной фигурой, однако он пока публично не заявлял о готовности взять на себя такую роль.

По информации Politico, в Киеве считают, что посланник должен пользоваться поддержкой ЕС, но не представлять сам блок, которому Путин "глубоко не доверяет". Поэтому среди возможных кандидатов также упоминают министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Издание отмечает, что главной проблемой для назначения переговорщика является не позиция Москвы или Киева, а отсутствие единой позиции среди самих европейских стран.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Россия не проявляет готовности к прямым переговорам с Украиной и настаивает на требованиях, которые Киев отвергает. В то же время РФ, несмотря на заявления о стремлении к миру, продолжает массированные обстрелы украинских территорий.

Кроме того, Financial Times писало, что в ЕС допускают возможность прямых контактов с Владимиром Путиным из-за недовольства ходом переговоров, которые ведет администрация Дональда Трампа.