Шукають "свою людину" для Путіна: у ЄС розглядають трьох переговорників, — Politico

У Євросоюзі обговорюють кандидатів на роль спеціального посланника для мирних переговорів між Україною та Росією. Серед можливих претендентів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

Про це повідомило видання Politico.

За даними журналістів, у ЄС вважають, що через зайнятість переговорної команди президента США Дональда Трампа кризою навколо Ірану Європі, ймовірно, доведеться взяти на себе провідну роль у переговорах щодо російсько-української війни.

Однією з очевидних кандидаток називають главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Раніше вона виступала проти прямих переговорів із Росією, однак згодом підтримала ідею призначення спеціального посланника. Минулого тижня Каллас заявила журналістам: “Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія”.

Втім, троє дипломатів ЄС заявили Politico, що через жорстку антиросійську позицію Каллас Кремль навряд чи погодиться на її кандидатуру.

“На жаль, вона сама виключила себе з числа кандидатів”, — сказав один із дипломатів.

Серед інших претендентів видання називає колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка вже брала участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Однак частина європейських політиків вважає її попередні спроби посередництва невдалими.

Також обговорюють кандидатуру президента Фінляндії Александра Стубба, який має досвід посередництва, але членство його країни в НАТО може негативно сприйматися Москвою. Колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі вважають компромісною фігурою, однак він поки публічно не заявляв про готовність взяти на себе таку роль.

За інформацією Politico, у Києві вважають, що посланник має користуватися підтримкою ЄС, але не представляти сам блок, якому Путін “глибоко не довіряє”. Через це серед можливих кандидатів також згадують міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та главу МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Видання зазначає, що головною проблемою для призначення переговорника є не позиція Москви чи Києва, а відсутність єдиної позиції серед самих європейських країн.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія не виявляє готовності до прямих перемовин з Україною та наполягає на вимогах, які Київ відкидає. Водночас РФ, попри заяви про прагнення миру, продовжує масовані обстріли українських територій.

Крім того, Financial Times писало, що в ЄС допускають можливість прямих контактів із Володимиром Путіним через невдоволення перебігом переговорів, які веде адміністрація Дональда Трампа.