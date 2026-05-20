Трамп хочет отдалить Беларусь от РФ: требует от Киева ослабить санкции против Минска, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от украинского правительства ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси. Они также надеются, что Киев обратится с такими же запросами к европейским странам.

По мнению американских властей, такие шаги могут помочь отдалить Беларусь от России. Об этом говорится в материале Bloomberg.

До введения санкций против Беларуси из-за политических репрессий и помощи России в войне против Украины, поташ — питательное вещество для почвы, которое используется для повышения урожайности сельскохозяйственных культур — был основным источником валютных поступлений в Минске.

По мнению Вашингтона, если им удастся отменить или хотя бы ослабить эти санкции, то США улучшат свои отношения с Беларусью.

Ранее США отменили собственные ограничения на удобрения из Беларуси в начале 2026 года. В ответ на это белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил сотни политических заключенных.

В то же время без отмены европейских санкций Беларусь не сможет использовать свои традиционные судоходные маршруты через терминалы Балтийского моря и будет вынуждена полагаться на российские порты и железные дороги. Поэтому отмена санкций со стороны Польши и Литвы будут ключевыми для транзита.

По данным источников издания, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на прошлой неделе на закрытом заседании правящей партии заявил, что его страна и другие страны региона начинают испытывать давление со стороны США относительно транзита поташа. В то же время в комментарии он заявил, что "со стороны США наблюдается дополнительная активность".

В администрации президента Литвы Гитанаса Науседы заявили, что давления на самом деле не было, а лишь велись теоретические обсуждения по этому вопросу. В то же время Литва не намерена менять свою позицию относительно запрета на транзит из соображений национальной безопасности, а также из-за того, что это будет противоречить санкциям ЕС.

Президент Гитанас Науседа заявил, что поддержит продление санкций в следующем году, поскольку белорусский режим не изменил своего поведения и продолжает помогать России.

Также нет никаких признаков того, что ЕС стремится ослабить свои ограничения в отношении Беларуси, заявили источники.

В марте США объявили о снятии санкций с двух белорусских банков и Министерства финансов. Также из всех санкционных перечней выведены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий".

Во время визита спецпосланника США Джона Коула в Минск стороны обсуждали широкий спектр вопросов. Среди которых — экономическое сотрудничество, дипломатические отношения и освобождение политических заключенных. Переговоры проходили во Дворце Независимости и носили комплексный характер.