Трамп хоче віддалити Білорусь від РФ: вимагає від Києва послабити санкції проти Мінська, — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від українського уряду послабити обмеження на імпорт калійних добрив з Білорусі. Вони також сподіваються, що Київ звернеться з такими ж запитами до європейських країн.

На думку американської влади, такі кроки можуть допомогти віддалити Білорусь від Росії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

До запровадження санкцій проти Білорусі через політичні репресії та допомогу Росії у війні проти України, поташ — поживна речовина для ґрунту, яка використовується для підвищення врожайності сільськогосподарських культур — був основним джерелом валютних надходжень у Мінську.

На думку Вашингтона, якщо їм вдасться скасувати чи принаймні послабити ці санкції, то США покращать свої відносини з Білоруссю.

Раніше США скасували власні обмеження на добрива з Білорусі на початку 2026 року. У відповідь на це білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив сотні політичних в'язнів.

Водночас без скасування європейських санкцій Білорусь не зможе використовувати свої традиційні судноплавні маршрути через термінали Балтійського моря та буде змушена покладатися на російські порти та залізниці. Тож скасування санкцій з боку Польщі та Литви будуть ключовими для транзиту.

За даними джерел видання, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис минулого тижня на закритому засіданні правлячої партії заявив, що його країна та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту поташу. Водночас у коментарі він заявив, що "з боку США спостерігається додаткова активність".

В адміністрації президента Литви Гітанаса Науседи заявили, що тиску насправді не було, а лише велися теоретичні обговорення з цього питання. Водночас Литва не має наміру змінювати свою позицію щодо заборони на транзит з міркувань національної безпеки, а також через те, що це суперечитиме санціям ЄС.

Президент Гітанас Науседа заявив, що підтримає продовження санкцій наступного року, оскільки білоруський режим не змінив своєї поведінки та продовжує допомагати Росії.

Також немає жодних ознак того, що ЄС прагне послабити свої обмеження щодо Білорусі, заявили джерела.

У березні США оголосили про зняття санкцій із двох білоруських банків і Міністерства фінансів. Також зі всіх санкційних переліків виведено "Білоруську калійну компанію" та "Беларуськалий".

Під час візиту спецпосланця США Джона Коула до Мінська сторони обговорювали широкий спектр питань. Серед яких – економічна співпраця, дипломатичні відносини та звільнення політичних в’язнів. Переговори проходили у Палаці Незалежності й мали комплексний характер.