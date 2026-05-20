Кремль приказал "раскачивать" тему Ермака и мобилизации в Украине, — разведка

Служба внешней разведки Украины получила доступ к ряду российских документов. В них говорится, что РФ готовит ряд действий для дестабилизации ситуации в Украине и подрыв ее внешней поддержки. В частности, планируется проведение кампании по дезинформации.

К таким действиям привел провал российской армии во время весеннего наступления, а также серьезные проблемы в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

Администрация кремлевского диктатора Владимира Путина требует максимально "разогнать" в украинском и европейском пространстве медиакампанию. Для этого были определены три ключевые темы:

Дскредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте.

Дискредитация Президента Украины Владимира Зеленского, его команды и членов семьи.

Недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель". В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана.

Россия планирует распространять фейковые государственные документы. Также для распространения дезинформации планируют привлечь бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

Уже сейчас фиксируют первые попытки России действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом.

"Отдельные документы свидетельствуют о том, что к распространению только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список является неполным и должен быть утвержден ап рф в ближайшее время. Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", — отметили в разведке.

Напомним, ранее проект "Схемы" писал, что отец бывшего руководителя Офиса президента Борис Ермак осенью 2019 года посетил Российскую Федерацию, и это произошло после избрания президента Владимира Зеленского. Более того, мать Андрея Ермака еще трижды бывала в Санкт-Петербурге. Ее визиты состоялись в 2018 году (один раз) и в 2019 году (дважды).

Также Фокус писал, что Андрея Ермака после выхода из СИЗО встретили люди, связанные с госохраной и спецслужбами. И, как выяснили журналисты, часть его охраны ранее работала рядом с Владимиром Зеленским.