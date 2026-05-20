Кремль наказав "розкачувати" тему Єрмака та мобілізації в Україні, — розвідка
Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів. У них йдеться, що РФ готує низку дій задля дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки. Зокрема, планується проведення кампанії з дезінформації.
До таких дій призвів провал російської армії під час весняного наступу, а також серйозні проблеми в економіці. Про це повідомили в пресслужбі Службі зовнішньої розвідки України.
Адміністрація кремлівського диктатора Володимира Путіна вимагає максимально "розігнати" в українському та європейському просторі медіакампанію. Для цього були визначеніц три ключові теми:
Дскредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті.
Дискредитація Президента України Володимира Зеленського, його команди та членів сімʼї.
Недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель". У кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.
Росія планує поширювати фейкові державні документи. Також для поширення дезінформації планують залучити колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів.
Уже зараз фіксують перші спроби Росії діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.
"Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список є неповним та має бути затверджений ап рф найближчим часом. Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", — наголосили в розвідці.
Нагадаємо, раніше проєкт "Схеми" писав, що батько колишнього керівника Офісу президента Борис Єрмак восени 2019 року відвідав Російську Федерацію, і це сталось після обрання президента Володимира Зеленського. Ба більше, матір Андрія Єрмака ще тричі бувала у Санкт-Петербургу. Її візити відбулись у 2018 році (один раз) та у 2019 році (двічі).
Також Фокус писав, що Андрія Єрмака після виходу із СІЗО зустріли люди, пов'язані з держохороною і спецслужбами. І, як з'ясували журналісти, частина його охорони раніше працювала поруч із Володимиром Зеленським.