"Украина не продержалась бы и дня-двух": Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину (видео)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новость об открытом письме Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину, назвав обоих лидеров "замечательными людьми".

Трамп считает, что "было бы замечательно", если бы Зеленский и Путин лично встретились для достижения мира в Украине. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Репортер сказал Трампу, что президент Украины написал открытое письмо главе Кремля, потому что хочет с ним встретиться в то время, как лидер США занят войной в Иране. Журналист поинтересовался, "прав" ли украинский лидер.

"Я точно знаю, что вы делаете. Думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Им следует это уладить", — ответил Трамп.

Продолжая разговор, глава Белого дома отметил, что Украина якобы не смогла бы продержаться в противостоянии с РФ до сих пор, если бы не помощь США.

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"Без наших военных и нашей техники Украина не смогла бы сегодня продолжать борьбу. Без той техники, которую я им предоставил, Украина не продержалась бы и дня-двух", — заявил Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что надеется на то, что и Украина, и Россия пойдут на уступки ради достижения мирного соглашения и прекращения войны.

"Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому немалые усилия... Я хочу, чтобы обе стороны пошли на определенные уступки, и думаю, они это сделают", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский написал Путину открытое длинное письмо. В нем украинский лидер отметил, что россиян перестала устраивать война, напомнил о потерях ВС РФ на фронте, бунте лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и зависимости от Китая, а также предложил провести встречу в формате "один на один".

Также Путин в разговоре с прессой 4 июня заявил, что РФ хочет договориться "мирным путем" с Украиной, и назвал ключевое условие для окончания войны.