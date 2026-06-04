"Україна не протрималася б і дня-двох": Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна (відео)

Президент США Дональд Трамп прокоментував новину про відкритий лист Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну, назвавши обох лідерів "чудовими людьми".

Трамп вважає, що "було б чудово", якби Зеленський та Путін особисто зустрілися для досягнення миру в Україні. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

Репортер сказав Трампу, що президент України написав відкритого листа главі Кремля, бо хоче з ним зустрітися у той час, як лідер США зайнятий війною в Ірані. Журналіст поцікавився, чи "має рацію" український лідер.

"Я точно знаю, що ви робите. Гадаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Їм слід це владнати", — відповів Трамп.

Продовжуючи розмову, глава Білого дому зауважив, що Україна нібито не змогла б протриматися у протистоянні з РФ до цього часу, якби не допомога США.

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"Без наших військових та нашої техніки Україна не змогла б сьогодні продовжувати боротьбу. Без тієї техніки, яку я їм надав, Україна не протрималася б і дня-двох", — заявив Дональд Трамп.

Президент США також додав, що сподівається на те, що і Україна, і Росія підуть на поступки задля досягнення мирної угоди і припинення війни.

"Я запропонував ці поступки, і, знаєте, ми доклали до цього чималих зусиль… Я хочу, щоб обидві сторони пішли на певні поступки, і думаю, вони це зроблять", — підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 4 червня президент Володимир Зеленський написав Путіну відкритого довгого листа. У ньому український лідер зазначив, що росіян перестала влаштовувати війна, нагадав про втрати ЗС РФ на фронті, бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і залежність від Китаю, а також запропонував провести зустріч у форматі "один на один".

Також Путін у розмові з пресою 4 червня заявив, що РФ хоче домовитися "мирним шляхом" з Україною, і назвав ключову умову для закінчення війни.