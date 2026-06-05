От ₴1000 до $127 миллионов: расследователи установили, какие нардепы и фракции самые богатые

Народные депутаты указали в электронных декларациях средства на счетах, а расследователи посчитали, какие фракции и политики самые богатые и самые бедные, рассказали медиа. Например, один представитель партии "Слуг народа" указал, что имеет на счету несколько тысяч гривен, и его признали "самым бедным". Другой нардеп, из "Европейской Солидарности", показал самые большие накопления и стал лидером по всем показателям.

По электронным декларациям установили, что суммарно народные депутаты имеют на счетах 301 млн долл., говорится в расследовании медиа "Обозреватель". В материале назвали самого богатого и самого бедного парламентария, а также определили, сколько денег в среднем приходится на каждого члена фракции. "Самый богатый" парламентарий и "самые богатые" члены фракции (по этому показателю) — это Петр Порошенко и "Европейская Солидарность". Если из подсчетов забрать его доходы, то на каждого однопартийца придется в 16 раз меньшая сумма.

На портале "Обозреватель" собрали данные из электронных деклараций: интересовали данные о суммах на счетах в гривнах, долларах, евро. Эти суммы конвертировали в доллары, суммировали, а затем поделили между всеми членами политической силы в Раде. Таким образом сформировался своеобразный рейтинг по показателю — средние накопления на одного представителя.

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Народные депутаты — рейтинг накоплений

На инфографике Фокуса, созданной на основе данных "Обозреватель", видим, что в первой тройке по средним накоплениям на человека — фракции "ЕС" (по 5,3 млн на каждого), группа "Восстановление Украины" (по 2,9 млн), "Платформа за жизнь и мир" (по 1,3 млн). Самая низкая позиция — у фракции "Голос": по 121,8 тыс. грн на нардепа. В материале объяснили, что первая позиция у ЕС благодаря вкладу Порошенко, доходы которого — это 95,6% всей суммы на фракцию. Если бы считали без него, то в среднем на нардепов пришлось бы по 308,9 тыс. грн и они оказались бы в нижней половине списка.

Народные депутаты — список парламентариев по средним накоплениям по фракции Фото: Фокус

"Обозреватель" также привел данные о самых богатых нардепах по каждой фракции, отдельно отметив, что речь идет о легально полученных средствах. Расследователи написали, что в целом по Верховной Раде на первых двух местах по суммам на счетах — Порошенко (127 млн долл.) и Столар (24 млн долл.). Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — в середине списка с 5 млн долл.

На первом месте "ЕС" — тот же Порошенко, а другие люди с заметными накоплениями — это Александр Гончаренко (1,2 млн долл.) и Николай Княжицкий (1,1 млн долл.), говорится в материале. У "Слуг народа" — это Александр Сова (6,2 млн долл.), Олег Семинский (4 млн долл.), Элла Репина (1,4 млн долл.). Среди "Голоса" миллионеров не нашли, но расследователи установили, что именно в этой фракции есть нардеп с минимальной суммой на счету — это Александр Мариковский. Указывается, что накопления Мариковского — это несколько тысяч гривен" (на инфографике условно указано 20 долл. как эквивалент 1000 грн).

Народные депутаты — список парламентариев с наибольшими накоплениями во франкции Фото: Фокус

Отметим, в апреле 2025 года медиа писали о криптовалютных счетах народных депутатов, которые также указывались в электронных декларациях. Среди прочего, выяснилось, что наибольшее количество биткоинов имеет "Слуга народа" и председатель экологического комитета Верховной Рады Олег Бондаренко. По курсу на 1 апреля 2025 года речь шла об эквиваленте 279,4 млн грн.

Напоминаем, в 2024 году расследователи обратили внимание на другие особенности деклараций народных депутатов: например, на бабушек-миллионерок и на машины за 300 долл.