Від ₴1000 до $127 мільйонів: розслідувачі встановили, які нардепи і фракції найбагатші

Народні депутати вказали в електронних деклараціях кошти на рахунках, а розслідувачі порахували, які фракції та політики найбагатші та найбідніші, розповіли медіа. Наприклад, один представник партії "Слуг народу" вказав, що має на рахунку кілька тисяч гривень, і його визнали "найбіднішим". Інший нардеп, з "Європейської Солідарності", показав найбільші накопичення та став лідером за усіма показниками.

За електронними деклараціями встановили, що сумарно народні депутати мають на рахунках 301 млн дол., ідеться у розслідуванні медіа "Обозреватель". У матеріалі назвали найбагатшого та найбіднішого парламентаря, і також визначили, скільки грошей в середньому припадає на кожного члена фракції. "Найбагатший" парламентар та "найбагатші" члени фракції (за цим показником) — це Петро Порошенко та "Європейська Солідарність". Якщо з підрахунків забрати його доходи, то на кожного однопартійця припаде у 16 разів менша сума.

На порталі "Обозреватель" зібрали дані з електронних декларацій: цікавили дані про суми на рахунках у гривнях, доларах, євро. Ці суми конвертували у долари, додали, а потім поділили між усіма членами політичної сили у Раді. Таким чином сформувався своєрідний рейтинг за показником — середні накопичення на одного представника.

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Народні депутати — рейтинг накопичень

На інфографіці Фокусу, створеній на основі даних "Обозреватель", бачимо, що у першій трійці за середніми накопиченнями на людину — фракції "ЄС" (по 5,3 млн на кожного), група "Відновлення України" (по 2,9 млн), "Платформа за життя та мир" (по 1,3 млн). Найнижча позиція — у фракції "Голос": по 121,8 тис. грн на нардепа. У матеріалі пояснили, що перша позиція у ЄС завдяки вкладу Порошенка, доходи якого — це 95,6% усієї суми на фракцію. Якби рахували без нього, то у середньому на нардепів припало б по 308,9 тис. грн і вони опинилися б у нижній половині списку.

Народні депутати — список парламентарів за середніми накопиченнями по фракції Фото: Фокус

"Обозреватель" також навів дані про найбагатших нардепів по кожній фракції, окремо зазначивши, що ідеться про легально отримані кошти. Розслідувачі написали, що в цілому по Верховній Раді на перших двох місцях за сумами на рахунках — Порошенко (127 млн дол.) та Столар (24 млн дол.). Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко — в середині списку з 5 млн дол.

На першому місці "ЄС" — той таки Порошенко, а інші люди з помітними накопиченнями — це Олександр Гончаренко (1,2 млн дол.) та Микола Княжицький (1,1 млн дол.), ідеться у матеріалі. У "Слуг народу" — це Олександр Сова (6,2 млн дол.), Олег Семінський (4 млн дол.), Елла Рєпіна (1,4 млн дол.). Серед "Голосу" мільйонерів не відшукали, але розслідувачі встановили, що саме у цій фракції є нардеп з мінімальною сумою на рахунку — це Олександр Маріковський. Вказується, що накопичення Маріковського — це кілька тисяч гривень" (на інфографіці умовно вказано 20 дол. як еквівалент 1000 грн).

Народні депутати — список парламентрів з найбільшими накопчиеннями у франкції Фото: Фокус

Зазначимо, у квітні 2025 року медіа писали про криптовалютні рахунки народних депутатів, які також вказувались в електронних деклараціях. Серед іншого, з'ясувалось, що найбільшу кількість біткоїнів має "Слуга народу" та голова екологічного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко. За курсом на 1 квітня 2025 року ішлося про еквівалент 279,4 млн грн.

Нагадуємо, у 2024 році розслідувачі звернули увагу на інші особливості декларацій народних депутатів: наприклад, на бабусь-мільйонерок та на машини за 300 дол.