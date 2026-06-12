Поместья под Киевом и элитные авто: чем владеют и как живут бывшие премьер-министры Украины, — СМИ

Бывшие премьер-министры Украины после окончания срока полномочий часто остаются в кругу состоятельных людей — часть из них и сейчас проживает в элитном районе Конча-Заспа и ездит на дорогих автомобилях.

Издание OBOZ.UA выяснило, каким имуществом владеют бывшие главы правительства Украины и как они живут сегодня.

Среди бывших премьеров, которые уже давно не принимают активного участия в политической жизни, есть те, кто сохранил довольно высокий уровень благосостояния. В частности, Валентин Симоненко, который осенью 1992 года некоторое время исполнял обязанности главы правительства, в настоящее время владеет несколькими объектами недвижимости. Самым заметным приобретением стал дом в Конча-Заспе площадью почти 400 квадратных метров, право собственности на который было оформлено осенью прошлого года. Также за ним остаются дома в Одессе и несколько общественных организаций.

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Дом Валентина Симоненко в Конча-Заспе Фото: OBOZ.UA

У сыновей бывшего чиновника также есть своя карьера и активы. В частности, старший занимал руководящие государственные должности в транспортной сфере, а младший известен как юрист и путешественник, побывавший во многих странах.

Еще один бывший премьер — Леонид Кучма, возглавлявший правительство до того, как стал президентом Украины. Сейчас ему 87 лет. Известно, что недвижимость политика зарегистрирована в Днепропетровской области, а финансовые возможности его семьи традиционно связывают с бизнесом зятя Виктора Пинчука, который входит в число самых богатых украинцев.

Кроме того, в материале отмечается, что часть бывших глав правительства уже ушла из жизни. Среди них Виталий Масол, Ефим Звягильский, Евгений Марчук и первый премьер независимой Украины Витольд Фокин. В то же время Павел Лазаренко, возглавлявший Кабмин в середине 1990-х, после отбытия наказания в США остается за пределами Украины.

В списке владельцев дорогой столичной недвижимости оказался и Василий Дурдинец. Бывший исполняющий обязанности премьера осенью 2025 года стал владельцем квартиры в престижном жилом комплексе Park Avenue VIP в Киеве.

Жилой комплекс Park Avenue VIP в Киеве Фото: OBOZ.UA

Не остается в стороне и Валерий Пустовойтенко, возглавлявший правительство в конце 1990-х годов. Незадолго до полномасштабного вторжения он приобрел автомобиль BMW M760Li 2021 года выпуска. Его семья также владеет ценными активами. А вот чиновники экс-премьера занимаются предпринимательской деятельностью, а один из них имеет квартиры в столичном жилом комплексе Chicago Central House, который считается одним из самых дорогих в центре Киева.

Также OBOZ.UA упомянул бывшего главу правительства Анатолия Кинаха, который после завершения активной политической карьеры остался влиятельной фигурой в бизнес-среде. Сейчас он возглавляет Украинский союз промышленников и предпринимателей и продолжает участвовать в общественной жизни страны.

В то же время некоторые бывшие руководители Кабмина по-прежнему остаются в центре политических процессов. В частности, Юлия Тимошенко, которой в январе НАБУ предъявило подозрение во взяточничестве, продолжает работать в Верховной Раде и указывает в декларациях проживание в арендованном доме в Козине.

Бывший премьер Владимир Гройсман после работы в правительстве сделал ставку на укрепление собственного политического влияния в Винницкой области. Именно с этим регионом в настоящее время связаны основные бизнес-интересы его семьи, в частности в сфере коммерческой недвижимости.

Ранее "Фокус" сообщал, что Татьяна Недельская, вдова бывшего народного депутата от пророссийской "Партии регионов" Яна Табачника, выставила на продажу элитную усадьбу в Печерском районе Киева. За трехэтажный дом площадью почти 1400 квадратных метров владелица просит более 9,2 млн долларов, что составляет около 409 млн гривен.

Напомним, что недавно премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год с совокупным доходом в 4,76 миллиона гривен. И, что интересно, значительную часть этих средств она получила не от работы в правительстве, а от преподавательской деятельности.