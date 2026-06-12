Маєтки під Києвом та елітні авто: чим володіють і як живуть колишні прем'єри України, — ЗМІ

Колишні прем’єр-міністри України після завершення каденцій часто залишаються у колі заможних людей — частина з них і нині мешкає в елітній Конча-Заспі та користується дорогими автомобілями.

Видання OBOZ.UA дослідило, яким майном володіють колишні очільники уряду України та як вони живуть сьогодні.

Серед колишніх прем’єрів, які вже давно не беруть активної участі в політичному житті, є ті, хто зберіг доволі високий рівень достатку. Зокрема, Валентин Симоненко, який восени 1992 року певний час виконував обов’язки глави уряду, нині володіє кількома об’єктами нерухомості. Найпомітнішим придбанням став будинок у Конча-Заспі площею майже 400 квадратних метрів, право власності на який було оформлено восени минулого року. Також за ним залишаються будинки в Одесі та кілька громадських організацій.

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Будинок Валентина Симоненка у Конча-Заспі Фото: OBOZ.UA

Сини колишнього посадовця також мають власну кар’єру та активи. Зокрема, старший працював на керівних державних посадах у транспортній сфері, тоді як молодший відомий як юрист і мандрівник, який побував у багатьох країнах.

Ще один колишній прем’єр — Леонід Кучма, який очолював уряд до того, як став президентом України. Нині йому 87 років. Відомо, що нерухомість політика зареєстрована на Дніпропетровщині, а фінансові можливості його родини традиційно пов’язують із бізнесом зятя Віктора Пінчука, який входить до числа найбагатших українців.

Крім того, у матеріалі зазначається, що частина колишніх глав уряду вже пішла з життя. Серед них Віталій Масол, Юхим Звягільський, Євген Марчук та перший прем’єр незалежної України Вітольд Фокін. Водерчас Павло Лазаренко, який очолював Кабмін у середині 1990-х, після відбуття покарання у США залишається за межами України.

У списку власників дорогої столичної нерухомості опинився й Василь Дурдинець. Колишній виконувач обов’язків прем’єра восени 2025 року став власником квартири у престижному житловому комплексі Park Avenue VIP у Києві.

Житловий комплекс Park Avenue VIP у Києві Фото: OBOZ.UA

Не залишається осторонь і Валерій Пустовойтенко, який керував урядом наприкінці 1990-х років. Незадовго до повномасштабного вторгнення він придбав автомобіль BMW M760Li 2021 року випуску. Його родина також володіє цінними активами. А от чини експрем’єра займаються підприємницькою діяльністю, а один із них має квартири у столичному житловому комплексі Chicago Central House, який вважається одним із найдорожчих у центрі Києва.

Також OBOZ.UA згадало про колишнього главу уряду Анатолія Кінаха, який після завершення активної політичної кар’єри залишився впливовим у бізнес-середовищі. Нині він очолює Український союз промисловців та підприємців і продовжує брати участь у суспільному житті країни.

Водночас деякі ексочільники Кабміну досі залишаються в центрі політичних процесів. Зокрема, Юлія Тимошенко, яка отримала підозру від НАБУ у хабарництві у січні, продовжує працювати у Верховній Раді та вказує у деклараціях проживання в орендованому будинку в Козині.

Колишній прем’єр Володимир Гройсман після роботи в уряді зробив ставку на розвиток власного політичного впливу на Вінниччині. Саме з цим регіоном нині пов’язані основні бізнесові інтереси його родини, зокрема у сфері комерційної нерухомості.

Раніше Фокус писав, що Тетяна Недельська, вдова колишнього народного депутата від проросійської "Партії регіонів" Яна Табачника, виставила на продаж елітний маєток у Печерському районі Києва. За триповерховий будинок площею майже 1400 квадратних метрів власниця просить понад 9,2 млн доларів, що становить близько 409 млн гривень.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік із сукупним доходом 4,76 мільйона гривень. І, що цікаво, значну частину цих коштів вона отримала не від роботи в уряді, а від викладацької діяльності.