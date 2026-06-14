"Обсудили все самое важное": Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился не менее получаса, и политики успели обсудить ряд важных вопросов.

Глава государства поздравил лидера США с юбилеем (14 июня Трампу исполнилось 80 лет — ред.), а также провели консультации по телефону по целому ряду вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника СМИ, беседа между политиками длилась около 30 минут. Журналисты отмечают, что президенты успели обсудить ряд вопросов, а сам разговор инсайдер оценивает как "нормальный" и содержательный.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днём рождения, и они успели обсудить всё самое важное — в том числе идеи по переговорам", — цитируют журналисты осведомлённого собеседника.

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На данный момент ни Белый дом в США, ни Администрация президента Украины не подтвердили факт этого разговора на момент публикации материала.

Ранее Фокус сообщал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на саммите G7. На предстоящем саммите главными темами станут глобальная безопасность, экономическая ситуация и поддержка Украины.

Впоследствии стало известно, что президенту США исполнилось 80 лет. Трамп — самый пожилой лидер в истории страны, занимавший пост президента США, и к моменту окончания второго срока полномочий ему исполнится 82 года.