"Обговорили все найважливіше": Зеленський і Трамп провели телефонну розмову, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона протривала щонайменше з пів години, а політики встигли обговорити низку важливих питань.

Глава держави привітав очільника США з ювілеєм (14 червня Трампу виповнилося 80 років — ред.), а також провели консультації телефоном щодо цілого спектру питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника ЗМІ, розмова між політиками тривала близько 30 хвилин. Журналісти вказують, що президенти встигли обговорити низку питань, а саму розмову інсайдер оцінює як "нормальну" та змістовну.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше — в тому числі ідеї по переговорам", цитують журналісти поінформованого співрозмовника.

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Наразі ані Білий Дім у США, ані Офіс президента України не підтвердили факт цієї розмови на момент публікації матеріалу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Трамп не планує окрему зустріч із Зеленським на саміті G7. На прийдешньому саміті головними темами стануть глобальна безпека, економічна ситуація та підтримка України.

Згодом стало відомо, що президенту США виповнилося 80 років. Трамп — найстарший лідер в історії країни, який обіймав посаду президента США, і на момент завершення другого терміну повноважень йому виповниться 82 роки.