10 штрихів до портрета Донні: президенту США виповнилося 80 років (фото, відео)

14 червня президенту США Дональду Трампу виповнилося 80 років. Трамп — найстарший лідер в історії країни, який обіймав посаду президента США, і на момент завершення другого терміну повноважень йому виповниться 82 роки.

Дональд Трамп — один із ключових гравців у сучасній світовій політиці. До нього прикута постійна увага, яку президент США вміло утримує своїми вчинками, скандалами та рішеннями. Фокус зібрав цікаві факти про Трампа, які допоможуть детальніше розглянути, якою є ця людина.

Дворазовий президент США (45-й і 47-й) Дональд Трамп любить бути в центрі уваги Фото: The White House

Не бідне дитинство

Дональд Джон Трамп народився 14 червня 1946 року і був четвертим з п’яти дітей Мері Енн Маклеод Трамп та її чоловіка, Фредеріка Кріста Трампа-старшого. Мати Трампа нз'явилася на світ у Шотландії та емігрувала до Сполучених Штатів у 1930 році. Його батько народився в Нью-Йорку, у родині німецьких іммігрантів.

У дитинстві сім'я Трампа мешкала у престижному районі Квінс у Нью-Йорку, відомому як "Ямайка Естейтс".

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Фред Трамп володів і керував успішною компанією з нерухомості, названою на честь матері Фреда Трампа та його самого, — Elizabeth Trump & Son. Фірма займалася будівництвом нерухомості для білих сімей середнього класу в Квінсі, Брукліні та Статен-Айленді.

Проблеми з поведінкою

Майбутній президент США змалку не відрізнявся зразковою поведінкою.

"У дитинстві він був досить грубим хлопцем", — згадував пізніше його батько.

Прагнучи прищепити йому почуття дисципліни, батьки у віці 13 років записали його до Нью-Йоркської військової академії, розташованої на північ від Нью-Йорка. За словами самого Дональда Трампа, йому подобалися тренування та спосіб життя, але академія стала межею його участі у військовому житті. Він вступив до Фордхемського університету в Нью-Йорку, а потім перевівся до Пенсильванського університету, де 1968 року отримав ступінь бакалавра економіки у Вортонській школі фінансів і комерції.

Під час війни у В'єтнамі наприкінці 1960-х років, коли Трампу було трохи більше 20 років, він скористався відстрочкою від призову за станом здоров'я (через діагноз лікаря про кісткові шпори), щоб уникнути призову до армії.

Коли у 1969 році в США було запроваджено систему лотереї призову, покликану зробити призов більш випадковим і менш залежним від звільнення від служби, день народження Трампа припав на 356-й день із 366 у лотереї. Його не призвали на службу.

Кар'єра Дональда Трампа

Дональд Трамп почав займатися бізнесом ще під час навчання в університеті. Отримавши диплом у 1968 році, він повернувся до Нью-Йорка і повністю занурився у справи батька.

Початок кар'єри Трампа супроводжувався публічною критикою та скандалами. У 1973 році Міністерство юстиції США звинуватило компанію Трампа у дискримінації афроамериканських потенційних орендарів. Хоча компанія не визнала свою провину, вона врегулювала справу, погодившись здавати більше квартир чорношкірим орендарям.

У 1970-х роках Трамп сприяв розширенню бізнесу, купуючи нерухомість за межами Нью-Йорка в таких місцях, як Вірджинія, Огайо, Невада та Каліфорнія. Водночас він висловив зацікавленість у розширенні діяльності компанії у сфері нерухомості ближче до дому, переїхавши з віддалених районів Нью-Йорка до Манхеттена, традиційно більш заможнього та "світського" району. До середини 1970-х років компанія, перейменована в Trump Organization, розширила свою діяльність, зайнявшись будівництвом хмарочосів на Манхеттені.

Першим значним кроком Трампа у 1976 році стало будівництво готелю Grand Hyatt на території готелю Commodore, що належав залізниці Penn Central Railroad, яка на той час вже збанкрутувала.

Перший грандіозний проєкт Трампа — готель Grand Hyatt

Хоча у компанії Trump Organization не вистачало коштів на придбання готелю, Трамп використав свої особисті зв'язки з мережею готелів Hyatt та політичний вплив свого батька (Фред Трамп був видатним членом Демократичної партії Брукліна), щоб домовитися з урядом Нью-Йорка про незвичайну угоду. Трамп отримав 40-річну податкову пільгу, або відстрочку сплати податку на нерухомість за готель. Спочатку ця пільга становила $4 мільйони на рік, але загалом за 40 років вона склала близько $400 мільйонів через інфляцію вартості нерухомості та зміни в податковому кодексі.

Потім він використав обіцянку цієї економії, щоб переконати компанію Commodore продати йому готель, а Hyatt — стати його партнером.

У 1980-х роках Дональд Трамп зарекомендував себе як великий забудовник. Він збудував 36-поверховий кооперативний житловий комплекс під назвою Trump Plaza, а також Trump Tower на П'ятій авеню, в якому розмістилися магазини класу люкс, а також власна багатоповерхова резиденція Трампа і штаб-квартира компанії.

Він також розширив свою діяльність у сфері грального бізнесу в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, побудувавши готель і казино Trump Plaza (яке спочатку називалося Harrah’s at Trump Plaza) та Trump Castle. У 1990 році він побудував Trump Taj Mahal вартістю майже мільярд доларів і назвав його "восьмим чудом світу". Заклад було закрито у 2016 році та перепродано, після чого відкрито як готель і казино Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Азартна імперія Трампа пережила злет і падіння

Однак інше казино в цьому ж місті, яке колись належало Трампу, — Trump Plaza Hotel and Casino — було знесено за допомогою контрольованого вибуху 17 лютого 2021 року.

Знесення готелю та казино Trump Plaza

Серія банкрутств

Незважаючи на масштабні бізнес-операції, організація Трампа зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами, оскільки він брав значні кредити для фінансування готелів і казино.

Ситуація настільки загострилася у 1990 році, що Фред Трамп, якому тоді було за 80, придбав фішки для казино Trump Castle на суму понад $3 мільйони, щоб казино могло виплачувати відсотки. Пізніше цю покупку визнали незаконним кредитом, і штат Нью-Джерсі наклав на нього штраф у розмірі $65 тисяч. У цей період дві компанії, що належали Трампу, оголосили про банкрутство: Trump Taj Mahal у 1991 році та Trump Plaza Hotel — у 1992-му. Неприваблива біографія Дональда Трампа, опублікована в 1993 році, називалася "Загублений магнат: Багато життів Дональда Дж. Трампа" і стверджувала, що він став "посміховиськом для публіки" після своїх ділових невдач.

Дональд Трамп заснував публічну компанію Trump Hotels and Casino Resorts, що дозволило йому уникнути фінансової відповідальності та продавати акції широкому загалу. Спочатку йому належало 56% акцій, що давало йому контрольний пакет і, отже, повний контроль над компанією, яка придбала кілька об'єктів нерухомості та компаній Trump Organization.

У 2004 році компанія не змогла погасити свої кредити й не отримала прибутку. Вона подала заяву про банкрутство, і Трамп скоротив свою частку акцій до 27%, відмовившись від активної участі в компанії.

Спроби відродити компанію зазнали невдачі, і вона знову збанкрутувала у 2009 та 2014 роках. До моменту оголошення Трампом президентської кампанії у 2015 році його гральний бізнес повністю припинив свою діяльність.

Книги, "літературні раби" та шоу

За свою кар'єру Трамп опублікував кілька книг про бізнес та практичні поради, зокрема широко відому книгу "Трамп: Мистецтво угоди", що вперше вийшла у 1987 році і досі залишається однією з найвідоміших і найбільш продаваних. У ЗМІ прямо заявляли, що для цього він залучав "літературних рабів".

Книга Трампа стала бестселером Фото: З відкритих джерел

Трамп вміло перетворив своє прізвище на джерело доходу. Він надав ліцензію на використання імені TRUMP для гольф-полів, готельних комплексів та брендованої продукції — від стейків до горілки та бутильованої води.

З 1996 по 2015 рік Дональд Трамп був власником конкурсів краси "Міс США", "Міс Teen USA" та "Міс Всесвіт". У 2015 році телеканали Univision і NBC відмовилися транслювати конкурси у відповідь на расистські нападки Трампа на латиноамериканських іммігрантів під час його президентської кампанії. Наступного року він оголосив, що врегулював з ними судові позови та продав свою частку в Miss Universe Organization.

Найбільшу популярність у ЗМІ Трампу принесло шоу "Учень" (The Apprentice), яке виходило на NBC з 2004 по 2015 рік. Він виступав у ролі самого себе в цій програмі, де потенційні лідери бізнесу змагалися один з одним у серії випробувань.

Трамп оцінював їхні зусилля та скорочував кількість учасників, щотижня кажучи одному з тих, хто програв: "Ви звільнені". Ця фраза стала крилатою.

Фраза Трампа "Ви звільнені" стала крилатою

Шоу та супутня програма Celebrity Apprentice користувалися величезною популярністю. Вони допомогли Трампу вийти на національний рівень і закріпили в уяві багатьох глядачів образ успішного та харизматичного бізнесмена, який говорить прямо й відверто, розповідаючи людям неприємні істини.

Лише коли Трамп офіційно оголосив про свою президентську кампанію, використовуючи антиіммігрантську та расистську риторику, NBCUniversal припинила співпрацю з ним.

Три "Золоті малини"

Незважаючи на свій медійний успіх, Трамп все ж не зміг уникнути "анти-Оскара" — премії "Золота малина" за найгірші досягнення в кіно. Ба більше, він вигравав її аж тричі.

У 1991 році йому присудили цю премію за роль у фільмі "Привиди так не роблять". Трамп з'явився в романтичній комедії в ролі самого себе і був номінований на премії "Найгірший новий актор" та "Найгірший актор другого плану", вигравши останню.

Дональд Трамп у фільмі "Привиди так не роблять"

У номінації "Найгірший новий актор" він поступився майбутній лауреатці премії "Оскар" Софії Копполі за роль у фільмі "Хрещений батько III".

У 2019 році він переміг одразу у двох номінаціях. Журі премії присудило йому перемогу в категорії "Найгірший акторський дует" та "Найгірший екранний дует". Остання дісталася йому та його "самопідтримуваній

дріб'язковості".

Фільми, за які Трамп отримав "дві "Золоті малини", — це політичні документальні стрічки "Смерть нації: чи зможемо ми врятувати Америку вдруге?" Дінеша Д'Сузи та "11/9 за Фаренгейтом" Майкла Мура.

Дональд Трамп категорично не вживає алкоголь

У листопаді 2016 року після свого першого обрання президентом США Дональд Трамп зізнався в інтерв’ю, що ніколи не пив. Він уникав алкоголю все життя, що робить його першим серед сучасних президентів США. Причиною цього стала сімейна трагедія: улюблений старший брат політика, Фредді, помер у 42 роки від алкоголізму.

"Це був дуже важкий період, який переконав мене ніколи не пити… Якщо ви не почнете, у вас ніколи не буде проблем. Якщо ви почнете, у вас можуть виникнути проблеми. А кинути — це складна проблема", — пояснював він.

Старший брат Дональда Трампа помер від алкоголізму

Ба більше, Трамп завжди вірив, що навіть один келих алкоголю може призвести до залежності, і побоювався, що у нього є схильність до алкоголізму.

Він також вимагав від усіх своїх дітей наслідувати його приклад: жодних наркотиків, спиртного, сигарет.

"Я був дуже суворий до своїх дітей щодо алкоголю", — зізнавався політик.

Майстер неправдивих заяв

Заяви Трампа під час його президентства часто викликали суперечки. За даними Washington Post, за чотири роки першого терміну він зробив понад 30 573 неправдивих або оманливих заяв — тобто в середньому 21 заяву на день.

Під час другого президентського терміну він продовжує "бомбардувати" інформаційний простір дописами у власній соціальній мережі Truth Social, зміст яких може кардинально змінюватися протягом дня. Досить згадати його недавній пост про те, що він буде "дуже сильно бомбити Іран", на зміну якому вже незабаром з'явився інший, де Трамп передумав завдавати ударів.

Людина, яка не любить домашніх тварин

Дональд Трамп — перший за 100 років президент, у якого в Білому домі немає домашніх тварин. Тоді як його попередники любили собак, котів або навіть більш екзотичних тварин, Трамп не виявляв бажання завести пухнастого друга.

Головною причиною він називає брак часу, зазначаючи, що його напружений графік не залишає часу для належного догляду за твариною. Політик також пояснив, що вважає, що вигул собаки на галявині Білого дому заради показухи виглядав би "фальшиво" або як фальшивий політичний трюк.

Хоча він ніколи офіційно не мав власного домашнього улюбленця, Трамп приймав у своїй резиденції чемпіонів Вестмінстерської виставки собак і збирав кошти для благодійних організацій, що займаються дресируванням собак-поводирів.

Таємні документи у ванній

У 2023 році Дональду Трампу висунули нові звинувачення у кримінальній справі щодо його роботи з секретними документами. Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим Міністерством юстиції, президент Дональд Трамп зберігав сотні секретних документів у різних місцях свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

На деяких коробках був напис "Цілком таємно" Фото: US Department of Justice

У 49-сторінковому обвинувальному висновку детально описується, як співробітники Трампа перевезли коробки з документами з бізнес-центру "Мар-а-Лаго" та розмістили їх у ванній кімнаті та душовій у залі "Озерний зал" клубу. Документ містить кольорову фотографію, на якій зображено понад два десятки коробок, складених на мармуровій підлозі перед душовою кабіною з кришталевою люстрою над головою. Повідомлялося, що ці файли містили вкрай конфіденційну інформацію, що стосується національної безпеки, зокрема про ядерні програми США та плани військових дій.

Трамп заперечував будь-які порушення, звинувативши 46-го президента США Джо Байдена у спробах дискредитувати його напередодні виборів.

Зрештою, окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон, яку свого часу призначив Трамп, вирішила закрити справу проти експрезидента, посилаючись на нібито незаконне призначення спеціального прокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він був прокурором у цій справі.

Незважаючи на всі скандали навколо своєї особи, Трамп продовжує дотримуватися своєї позиції Фото: The White House

Нагадаємо, у США планують випустити банкноту із зображенням Трампа.

Також ми писали, що співробітники Білого дому поскаржилися на звичку Трампа рвати папір.