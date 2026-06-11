Не сьогодні: Трамп відмовився від бомбардування Ірану та назвав причину

Президент США Дональд Трамп, який 11 червня анонсував "дуже потужний удар" по Ірану, а також пообіцяв захопити острів Харг і нафтову інфраструктуру цієї країни, раптово передумав.

Глава Білого дому заявив, що скасував запланований напад на Іран, про що, як завжди, повідомив у Truth Social.

"З огляду на те, що обговорення з Ісламською Республікою Іран були доведені до відома вищого керівництва країни та отримали схвалення, я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари та бомбардування по Ірану", — йдеться у публікації.

Трамп наголосив, що обговорення та остаточні домовленості були узгоджені як у концептуальному плані, так і в усіх деталях усіма залученими сторонами, зокрема США, Ізраїлем, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Пакистаном, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші країни.

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"Військово-морська блокада залишиться в силі й діятиме до остаточного завершення цієї угоди. Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", — підсумував політик.

Раніше він запевнив, що в результаті останнього удару в ніч на 11 червня в Ірані силами США було знищено "ВМС, ВПС, РЛС, зенітну оборону та всі інші види оборони разом із більшістю наступальних можливостей".

Нагадаємо, після серії бомбардувань іранських міст у ніч на 11 червня Тегеран оголосив, що відтепер Ормузька протока закрита для руху будь-яких суден. Тегеран попередив, що будь-яке судно, яке намагатиметься пройти через Ормузьку протоку, вважатиметься іранськими військовими мішенню і буде атаковане.

Також повідомлялося, що в ніч на 11 червня пролунали вибухи в іранських містах Бандар-Аббас та Сірік, а в західній частині Тегерана було чутно роботу систем ППО. Водночас іранські ЗМІ заявили про нібито зіткнення сил у морі.

10 червня США завдали бомбових ударів по Ірану у відповідь на збиття американського вертольота Apache.