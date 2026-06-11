Не сегодня: Трамп передумал бомбить Иран и назвал причину

Президент США Дональд Трамп, который 11 июня анонсировал "очень сильный удар" по Ирану, а также пообещал захватить остров Харг и нефтяную инфраструктуру этой страны, внезапно передумал.

Глава Белого дома заявил, что отменил запланированную атаку на Иран, о чем традиционно сообщил в Truth Social.

"Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего руководства страны и получили одобрение, я, как Президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану", — говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что обсуждения и окончательные договоренности были согласованы как в концептуальном плане, так и во всех деталях всеми вовлеченными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

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"Военно-морская блокада останется в полной силе и будет действовать до окончательного завершения данной сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", — подытожил политик.

Ранее он заверил, что в результате последнего удара в ночь на 11 июня в Иране силами США были уничтожены "ВМС, ВВС, РЛС, зенитная оборона и все другие формы обороны вместе с большей частью наступательных возможностей".

Напомним, после серии бомбардировок по иранским городам в ночь на 11 июня Тегеран объявил, что отныне Ормузский пролив перекрыт для движения любых судов. Тегеран предупредил, что любое судно, которое будет пытаться пройти через Ормузский пролив, будет считаться для иранских военных мишенью и будет атаковано.

Также сообщалось, что в ночь на 11 июня взрывы прогремели в иранских Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана была слышна работа ПВО. В то же время иранские СМИ заявили о якобы столкновении сил в море.

10 июня США бомбили Иран в ответ за сбивание американского вертолета Apache.