10 штрихов к портрету Донни: президенту США исполнилось 80 лет (фото, видео)

14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Трамп — самый старый лидер в истории страны, вступавший в должность президента США, и на момент завершения второй каденции ему исполнится 82 года.

Дональд Трамп — один из ключевых игроков мировой политики сегодня. К нему приковано бессменное внимание, которое президент США умело удерживает своими поступками, скандалами и решениями. Фокус собрал интересные факты о Трампе, которые помогут более детально рассмотреть, каким является этот человек.

Дважды президент США (45-й и 47-й) Дональд Трамп любит быть в центре внимания Фото: The White House

Не бедное детство

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года и был четвертым из пяти детей Мэри Энн Маклеод Трамп и ее мужа, Фредерика Крист Трампа-старшего. Мать Трампа появилась на свет в Шотландии и эмигрировала в Соединенные Штаты в 1930 году. Его отец родился в Нью-Йорке, в семье немецких иммигрантов.

В детстве Трампа семья жила в престижном районе Куинс в Нью-Йорке, известном как Ямайка Эстейтс.

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Фред Трамп владел и управлял успешной компанией по недвижимости, названной в честь матери Фреда Трампа и его самого — Elizabeth Trump & Son. Фирма занималась строительством недвижимости для белых семей среднего класса в Куинсе, Бруклине и Статен-Айленде.

Проблемы с поведением

Будущий президент США не отличался в юные годы примерным поведением.

"В детстве он был довольно грубым парнем", — вспоминал позже его отец.

Стремясь привить ему чувство дисциплины, родители в возрасте 13 лет записали его в Нью-Йоркскую военную академию, расположенную к северу от Нью-Йорка. По словам самого Дональда Трампа, ему нравились тренировки и образ жизни, но академия стала пределом его участия в военной жизни. Он поступил в Фордхэмский университет в Нью-Йорке, а затем перевелся в Пенсильванский университет, где в 1968 году получил степень бакалавра экономики в Уортонской школе финансов и коммерции.

Во время войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов, когда Трампу было чуть больше 20 лет, он использовал отсрочку от призыва по состоянию здоровья (из-за диагноза врача о костных шпорах), чтобы избежать призыва в армию.

Когда в 1969 году в США была введена система лотереи призыва, призванная сделать призыв более случайным и менее зависимым от освобождения от службы, день рождения Трампа выпал на 356-й день рождения из 366 в лотерее. Его не призвали на службу.

Карьера Дональда Трампа

Заниматься бизнесом Дональд Трамп начал еще студентом. Получив диплом в 1968 году, он вернулся в Нью-Йорк и полностью погрузился в дела отца.

Начало карьеры Трампа было отмечено публичной критикой и скандалами. В 1973 году Министерство юстиции США обвинило компанию Трампа в дискриминации афроамериканских потенциальных арендаторов. Хотя компания не признала свою вину, она урегулировала дело, согласившись сдавать больше квартир чернокожим арендаторам.

В 1970-х годах Трамп способствовал расширению бизнеса, приобретая недвижимость за пределами Нью-Йорка в таких местах, как Вирджиния, Огайо, Невада и Калифорния. В то же время он выразил заинтересованность в расширении операций компании в сфере недвижимости ближе к дому, переехав из отдаленных районов Нью-Йорка в Манхэттен, традиционно более богатый и "светский" район. К середине 1970-х годов переименованная в Trump Organization компания расширила свою деятельность, занявшись строительством небоскребов на Манхэттене.

Первым крупным шагом Трампа в 1976 году стало строительство отеля Grand Hyatt на территории отеля Commodore, принадлежавшего обанкротившейся к тому времени железной дороге Penn Central Railroad.

Первый грандиозный проект Трампа — отель Grand Hyatt

Хотя у организации Trump Organization не хватало денег на покупку отеля, Трамп использовал свои личные связи с сетью отелей Hyatt и политическое влияние своего отца (Фред Трамп был видным членом Демократической партии Бруклина), чтобы договориться с правительством Нью-Йорка о необычной сделке. Трамп получил 40-летнюю налоговую льготу, или отсрочку уплаты налога на недвижимость за отель. Первоначально эта льгота составляла $4 миллиона в год, но в общей сложности за 40 лет она составила около $400 миллионов из-за инфляции стоимости недвижимости и изменений в налоговом кодексе.

Затем он использовал обещание этой экономии, чтобы убедить компанию Commodore продать отель ему, а Hyatt — стать его партнером.

В 1980-х годах Дональд Трамп зарекомендовал себя как крупный застройщик. Он построил 36-этажный кооперативный жилой комплекс под названием Trump Plaza, а также Trump Tower на Пятой авеню, в котором разместились магазины класса люкс, а также собственная многоэтажная резиденция Трампа и штаб-квартира компании.

Он также расширил свою деятельность в игорный бизнес в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, построив отель и казино Trump Plaza (первоначально называвшийся Harrah’s at Trump Plaza) и Trump Castle. В 1990 году он построил Trump Taj Mahal стоимостью почти миллиард долларов и назвал его "восьмым чудом света". Заведение было закрыто в 2016 году и перепродано, после чего открылось как отель и казино Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Игорная империя Трампа пережила взлет и падение

Однако другое, некогда принадлежавшее Трампу казино в этом же городе, Trump Plaza Hotel and Casino, снесли с помощью контролируемого взрыва 17 февраля 2021 года.

Снос Trump Plaza Hotel and Casino

Серия банкротств

Несмотря на масштабные бизнес-операции, организация Трампа столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, поскольку Трамп брал значительные кредиты для финансирования отелей и казино.

Ситуация настолько обострилась в 1990 году, что Фред Трамп, которому тогда было за 80, купил фишек для казино Trump Castle на сумму более $3 миллионов, чтобы казино могло выплачивать проценты. Позже эта покупка была признана незаконным кредитом, и штат Нью-Джерси наложил на него штраф в размере $65 тысяч. В этот период две принадлежащие Трампу компании объявили о банкротстве: Trump Taj Mahal в 1991 году и Trump Plaza Hotel — в 1992-м. Нелестная биография Дональда Трампа, опубликованная в 1993 году, называлась "Потерянный магнат: Многогранная жизнь Дональда Дж. Трампа" и заявляла, что он стал "посмешищем для публики" после своих деловых неудач.

Дональд Трамп создал публичную компанию Trump Hotels and Casino Resorts, что позволило ему защитить себя от финансовой ответственности и продавать акции широкой публике. Первоначально ему принадлежало 56% акций, что давало ему контрольный пакет и, следовательно, полный контроль над компанией, которая приобрела несколько объектов недвижимости и компаний Trump Organization.

В 2004 году компания не смогла погасить свои кредиты и не получила прибыли. Она подала заявление о банкротстве, и Трамп сократил свою долю акций до 27%, отказавшись от активного участия в компании.

Попытки возродить компанию провалились, и она снова обанкротилась в 2009 и 2014 годах. К моменту объявления Трампом президентской кампании в 2015 году его игорный бизнес полностью прекратил свою деятельность.

Книги, "литературные рабы" и шоу

За свою карьеру Трамп опубликовал несколько книг по бизнесу и практических советов, включая широко известную книгу "Трамп: Искусство сделки", впервые вышедшую в 1987 году, которая до сих пор является одной из самых узнаваемых и продаваемых. В СМИ прямо заявляли, что для этого они привлекал "литературных рабов".

Книга Трампа стала бестселлером Фото: Из открытых источников

Трамп умело монетизировал свою фамилию. Он лицензировал имя TRUMP для гольф-полей, гостиничных комплексов и брендированной продукции, от стейков до водки и бутилированной воды.

С 1996 по 2015 год Дональд Трамп был владельцем конкурсов красоты "Мисс США", "Мисс Teen USA" и "Мисс Вселенная". В 2015 году телеканалы Univision и NBC отказались транслировать конкурсы в ответ на расистские нападки Трампа на латиноамериканских иммигрантов во время его президентской кампании. В следующем году он объявил, что урегулировал с ними судебные иски и продал свою долю в Miss Universe Organization.

Наиболее широкую медийную известность Трампу принесло шоу "Ученик" (The Apprentice), которое выходило на NBC с 2004 по 2015 год. Он выступал в роли самого себя в этой программе, где потенциальные лидеры бизнеса соревновались друг с другом в серии испытаний.

Трамп оценивал их усилия и сокращал число участников, каждую неделю говоря одному из проигравших: "Вы уволены". Эта фраза стала крылатой.

Фраза Трампа "Вы уволены" стала крылатой

Шоу и его сопутствующая программа Celebrity Apprentice пользовались огромной популярностью. Они помогли Трампу выйти на национальный уровень и подтвердили для многих зрителей образ успешного и харизматичного бизнесмена, который говорит прямо и откровенно, рассказывая людям неприятные истины.

Только когда Трамп официально объявил о своей президентской кампании, используя антииммигрантскую и расистскую риторику, NBCUniversal официально прекратила его сотрудничество с программой.

Три "Золотых малины"

Несмотря на свой медийный успех, Трамп все же не смог избежать "антиоскара" — премии "Золота малина" за худшие достижения в кино. Более того, он побеждал целых три раза.

В 1991 году ему присудили эту премию за съемки в картине "Призраки этого не делают". Трамп появился в романтической комедии в роли самого себя и был номинирован на премии "Худший новый актер" и "Худший актер второго плана", выиграв последнюю.

Дональд Трамп в фильме "Призраки этого не делают"

В категории "Худший новый актер" он уступил будущей обладательнице премии "Оскар" Софии Копполе за роль в фильме "Крестный отец III".

В 2019-м он победил сразу в двух номинациях. Жюри премии присудило ему победу в категории "Худший актерский дуэт" и "Худший экранный дуэт". Последняя досталась ему и его "самоподдерживающейся

мелочности".

Ленты, за которые Трамп получил "две "Золотых малины", — это политические документальные фильмы "Смерть нации: Сможем ли мы спасти Америку во второй раз?" Динеша Д'Сузы и "11/9 по Фаренгейту" Майкла Мура.

Дональд Трамп категорически не употребляет алкоголь

В ноябре 2016 года после своего первого избрания президентом США Дональд Трамп признался в интервью, что никогда не пил. Он избегал алкоголя всю жизнь, что делает его первым среди современных президентов США. Причиной этого стала семейная трагедия: любимый старший брат политика, Фредди, умер в 42 года от алкоголизма.

"Это был очень тяжелый период, который убедил меня никогда не пить… Если вы не начнете, у вас никогда не будет проблем. Если вы начнете, у вас могут возникнуть проблемы. А бросить — это сложная проблема", — объяснял он.

Старший брат Дональда Трампа скончался от алкоголизма

Более того, Трамп всегда верил, что даже один бокал спиртного может привести к зависимости, и опасался, что у него есть предрасположенность к алкоголизму.

Он также требовал от всех своих детей следовать его примеру: никаких наркотиков, спиртнго, сигарет.

"Я был очень строг к своим детям в отношении алкоголя", — признавался политик.

Мастер ложных заявлений

Заявления Трампа во время его президентства часто вызывали споры. По данным Washington Post, за четыре года первой каденции он сделал более 30 573 ложных или вводящих в заблуждение заявлений — то есть в среднем 21 заявление в день.

Во время второго президентского срока он продолжает "бомбить" информационное пространство постами в собственной социальной сети Truth Social, содержание которых может меняться диаметрально на протяжении дня. Достаточно вспомнить его недавний пост о том, что он будет "очень сильно бомбить Иран", на смену которому уже вскоре появился другой, где Трамп передумал наносить удары.

Нелюбитель домашних животных

Дональд Трамп — первый за 100 лет президент, у которого в Белом доме нет домашних животных. В то время как его предшественники любили собак, кошек или даже более экзотических животных, Трамп не проявлял желания завести пушистого друга.

Главной причиной он называет нехватку времени, отмечая, что его напряженный график не оставляет времени для надлежащего ухода за животным. Политик также объяснил, что считает, что выгул собаки на лужайке Белого дома ради показухи выглядел бы "фальшиво" или как фальшивый политический трюк.

Хотя у него никогда официально не было собственного питомца, Трамп принимал у себя в резиденции чемпионов Вестминстерской выставки собак и собирал деньги для благотворительных организаций, занимающихся дрессировкой собак-поводырей.

Секретные документы в ванной

В 2023 году Дональду Трампу выдвинули новые обвинения по уголовному делу относительно его работы с секретными документами. Согласно обвинительному заключению, обнародованному Министерством юстиции, президент Дональд Трамп хранил сотни секретных документов в различных местах своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

На некоторых коробках стоял гриф "Совершенно секретно" Фото: US Department of Justice

В 49-страничном обвинительном заключении подробно описывается, как сотрудники Трампа перевезли коробки с документами из бизнес-центра Мар-а-Лаго и разместили их в ванной комнате и душевой в зале "Озерный зал" клуба. Документ содержит цветную фотографию, на которой изображено более двух десятков коробок, сложенных на мраморном полу перед душевой кабиной с хрустальной люстрой над головой. Сообщалось, что эти файлы содержали крайне конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности, в том числе о ядерных программах США и планах военных действий.

Трамп отрицал какие-либо нарушения, обвинив 46-го президента США Джо Байдена в попытках дискредитировать его перед выборами.

В конце концов окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение на это дело спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита.

Несмотря на все скандалы вокруг своего имени, Трамп продолжает гнуть свою линию Фото: The White House

Напомним, в США хотят выпустить банкноту с Трампом.

Также мы писали, что сотрудники Белого дома пожаловались на привычку Трампа рвать бумагу.