В США хотят выпустить банкноту с Трампом: СМИ показали эскиз $250 купюры (фото)

В США команда Дональда Трампа продвигает идею создания банкноты номиналом 250 долларов с его портретом. Несмотря на то, что такая инициатива противоречит действующим законам страны, чиновники уже заказали эскизы будущей купюры и обсуждают ее возможный запуск к 250-летию США.

Как пишет издание The Washington Post, представители администрации Трампа в последние месяцы давили на Бюро гравировки и печати США, чтобы там подготовили варианты новой купюры с изображением президента.

По данным источников издания, инициативой занимались министр финансов Брэндон Бич и его советник Майк Браун. Они неоднократно обращались к сотрудникам бюро с просьбой создать эскизы 250-долларовой банкноты. На одном из макетов в центре купюры размещен портрет Трампа, а рядом — подписи президента и главы Минфина Скотта Бессента.

В частности, дизайн, который обнародовало издание, разработал британский художник Иен Александер. Он утверждает, что даже обсуждал проект с самим Трампом. После того как лидер США согласовал его работу, к рисунку на банкноте добавили цвета американского флага и юбилейный логотип "250", посвященный годовщине независимости США. А для обратной стороны купюры художник предложил изображение Бетси Росс — женщины, которую считают автором одного из первых американских флагов.

Відео дня

В США команда Дональда Трампа продвигает идею создания банкноты номиналом 250 долларов с его портретом. Фото: The Washington Post

Впрочем, сама идея новой банкноты вызвала немало споров в финансовой системе США. Дело в том, что американские законы уже более 150 лет запрещают печатать на валюте портреты живых людей, и это правило появилось еще в XIX веке после скандала с чиновником Минфина, чей портрет оказался на банкноте.

Кроме этого, эксперты отмечают, что в США вообще не существует банкноты номиналом 250 долларов, а потому ее запуск невозможен без отдельного решения Конгресса.

Еще одна проблема — техническая, поскольку, по словам специалистов, создание новой банкноты в США — это сложный и многолетний процесс. Он требует согласования с Федеральной резервной системой, Секретной службой США, производителями банкоматов и компаниями, которые отвечают за защиту валюты от подделок.

К примеру, на разработку современной 100-долларовой купюры с новыми элементами безопасности в свое время потратили более десяти лет.

Среди прочего, сотрудники Бюро гравировки и печати также были недовольны давлением со стороны политического руководства. Один из работников в комментарии The Washington Post заявил, что чиновники ведут себя так, будто новые деньги можно "напечатать за одну ночь".

"Чтобы такая банкнота работала в банках и банкоматах и была безопасной для людей, нужны годы работы", — пояснил собеседник издания.

Более того, бывшая руководительница бюро Патрисия Солимене, по словам источников, пыталась убедить руководство не спешить с этой идеей и неоднократно подчеркивала, что запуск новой купюры может занять от шести до восьми лет и потребует изменений в законодательстве. А в конце апреля Солимене неожиданно отстранили от должности и перевели на другую работу в Министерстве финансов. В письме к коллегам она написала, что это решение было "не ее выбором". После ее отставки временным руководителем бюро стал Майк Браун — один из тех, кто поддерживал идею новой банкноты.

Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил "взорвать" Оман из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. По подсчетам СМИ, за время своего президентства он уже угрожал или допускал военные действия в отношении по меньшей мере 15 стран, а это — примерно каждый 11-й житель планеты.

Также Фокус писал, что на территории Белого дома, по инициативе президента США Дональда Трампа, начали строить арену для турнира UFC Freedom Fights 250, который должен состояться в июне 2026 года.