Трамп начал строить арену для турнира UFC на территории Белого дома, — Fox News (фото)
На территории Белого дома, по инициативе президента США Дональда Трампа, начали строить арену для турнира UFC Freedom Fights 250, который должен состояться в июне 2026 года.
Фото с рабочими, которые монтируют арену возле резиденции президента США, обнародовал телеканал Fox News.
"В Белом доме официально начались подготовительные работы к турниру UFC Freedom Fights 250", — говорится в подписи к снимкам.
Журнаилсты подчеркнули, что на территории Белого дома уже можно было увидеть, как рабочие монтировали конструкции, похожие на элементы осветительной системы.
Отмечается, что временная арена рассчитана примерно на 5 000 приглашенных гостей.
"Турнир, который состоится 14 июня, станет первым профессиональным спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся в Белом доме, — и приурочен он к 80-летию президента Трампа", — подчеркнули в Fox News.
Напомним, в сентябре 2025 года Трамп объявил о проведении турнира UFC в Белом доме.
Фокус также писал, что сам турнир состоится в день 80-летия Трампа, хотя изначально он был запланирован на 250-ю годовщину независимости США.