Трамп начал строить арену для турнира UFC на территории Белого дома, — Fox News (фото)

На территории Белого дома, по инициативе президента США Дональда Трампа, начали строить арену для турнира UFC Freedom Fights 250, который должен состояться в июне 2026 года.

Фото с рабочими, которые монтируют арену возле резиденции президента США, обнародовал телеканал Fox News.

"В Белом доме официально начались подготовительные работы к турниру UFC Freedom Fights 250", — говорится в подписи к снимкам.

Монтирование арены для турнира UFC Фото: FOX News

Журнаилсты подчеркнули, что на территории Белого дома уже можно было увидеть, как рабочие монтировали конструкции, похожие на элементы осветительной системы.

Рабочие начали строить арену для турнира UFC на территории Белого дома Фото: FOX News

Отмечается, что временная арена рассчитана примерно на 5 000 приглашенных гостей.

"Турнир, который состоится 14 июня, станет первым профессиональным спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся в Белом доме, — и приурочен он к 80-летию президента Трампа", — подчеркнули в Fox News.

Відео дня

Напомним, в сентябре 2025 года Трамп объявил о проведении турнира UFC в Белом доме.

Фокус также писал, что сам турнир состоится в день 80-летия Трампа, хотя изначально он был запланирован на 250-ю годовщину независимости США.