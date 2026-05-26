Трамп почав будувати арену для турніру UFC на території Білого дому, — Fox News (фото)
На території Білого дому, за ініціативою президента США Дональда Трампа, почали будувати арену для турніру UFC Freedom Fights 250, що має відбутись у червні 2026 року.
Фото з робітниками, які монтують арену біля резиденції президента США, оприлюднив телеканал Fox News.
"У Білому домі офіційно розпочалися підготовчі роботи до турніру UFC Freedom Fights 250", — йдеться у підписі до знімків.
Журнаілсти підкреслили, що на території Білого дому вже можна було побачити, як робітники монтували конструкції, схожі на елементи освітлювальної системи.
Зазначається, що тимчасова арена розрахована приблизно на 5 000 запрошених гостей.
"Турнір, який відбудеться 14 червня, стане першим професійним спортивним заходом, що коли-небудь проводився в Білому домі, — і приурочений він до 80-річчя президента Трампа", — наголосили в Fox News.
Нагадаємо, у вересні 2025 Трамп оголосив про проведення турніру UFC у Білому домі.
Фокус також писав, що сам турнір відбудеться у день 80-річчя Трампа, хоча спершу він був запланований на 250-ту річницю незалежності США.