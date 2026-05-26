Трамп почав будувати арену для турніру UFC на території Білого дому, — Fox News (фото)

На території Білого дому, за ініціативою президента США Дональда Трампа, почали будувати арену для турніру UFC Freedom Fights 250, що має відбутись у червні 2026 року.

Фото з робітниками, які монтують арену біля резиденції президента США, оприлюднив телеканал Fox News.

"У Білому домі офіційно розпочалися підготовчі роботи до турніру UFC Freedom Fights 250", — йдеться у підписі до знімків.

Монтування арени для турніру UFC

Журнаілсти підкреслили, що на території Білого дому вже можна було побачити, як робітники монтували конструкції, схожі на елементи освітлювальної системи.

Робітники почали будувати арену для турніру UFC на території Білого дому

Зазначається, що тимчасова арена розрахована приблизно на 5 000 запрошених гостей.

"Турнір, який відбудеться 14 червня, стане першим професійним спортивним заходом, що коли-небудь проводився в Білому домі, — і приурочений він до 80-річчя президента Трампа", — наголосили в Fox News.

Нагадаємо, у вересні 2025 Трамп оголосив про проведення турніру UFC у Білому домі.

Фокус також писав, що сам турнір відбудеться у день 80-річчя Трампа, хоча спершу він був запланований на 250-ту річницю незалежності США.