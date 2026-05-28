Трамп пригрозил "взорвать" Оман: тепер он угрожает каждому 11-му жителю мира

Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп осуждал своих оппонентов как тех, которые втянут США в зарубежные войны, вплоть до Третьей мировой войны. Став президентом, он угрожает, или напал уже 15 стран. Последним в этом списке стал союзник США – Оман.

Причиной для угроз стали новости о попытках Омана установить контроль над Ормузским проливом вместе с Ираном. "Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется их взорвать", — заявил Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме, пишет CNN.

Оман — как минимум 15-я страна, которой он либо угрожал нападением, либо оставлял открытой возможность нападения, либо фактически напал на нее за два срока своего президентства. Почти все эти случаи произошли в первые 16 месяцев его второго срока, хотя некоторые охватывают оба срока.

За этот срок он уже нанес удары по семи странам — Ирану, Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэле и Йемену — после того, как в течение своего первого срока также атаковал некоторые из этих стран. И это даже не считая ударов по судам, предположительно занимающимся наркоторговлей, в Карибском море и Тихом океане, в результате которых было поражено почти 60 судов и погибло более 190 человек.

В течение этого срока он также угрожал или оставлял открытой возможность нанесения ударов по семи другим странам: Канаде, Колумбии, Кубе, Гренландии (которая является частью Дании), Мексике, Панаме и теперь Оману. В свой первый срок он также угрожал Мексике и Северной Корее.

Не все эти угрозы и удары одинаковы. Некоторые, как, например, удары в Ираке, были направлены непосредственно против террористов, а не против действующего правительства. А некоторые угрозы были менее прямыми — во многих случаях Трамп просто отказался исключить такую ​​возможность.

Отчасти это можно объяснить тем, что Трамп придерживается "теории безумца" в вопросах внешней политики США. Другими словами, он любит изображать себя непредсказуемым, полагая, что это повышает вероятность того, что иностранные противники уступят его требованиям.

Но все это свидетельствует о поразительно воинственном настрое президента, который уже вторгся в две страны в этом году (Иран и Венесуэлу) и, похоже, рассматривает возможность вторжения в третью (Кубу).

Но по итогам, президент США угрожает каждому одиннадцатому жителю мира. Это значит, что каждый одиннадцатый человек на планете хотя бы отчасти опасался, что Трамп может нанести военный удар по его стране.

Трамп уже угрожал или нацелился на пять стран Ближнего Востока. Это пять из менее чем 20 стран Ближнего Востока в целом.

Угрозы и удары Трампа затронули страны на четырех из шести густонаселенных континентов мира: Африке, Азии, Северной и Южной Америке. Он также формально угрожал одной из европейских стран, Дании.

Из 15 стран, на которые он нанес удары или которым угрожал, пять он назвал возможными кандидатами на присоединение к Соединенным Штатам: Канада, Куба, Гренландия, Панама (в частности, Панамский канал) и Венесуэла.

