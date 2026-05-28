Трамп пригрозив "підірвати" Оман: тепер він загрожує кожному 11-му жителю світу

Будучи кандидатом у президенти, Дональд Трамп засуджував своїх опонентів як таких, що втягнуть США в закордонні війни, аж до Третьої світової війни. Ставши президентом, він погрожує, або напав уже на 15 країн. Останнім у цьому списку став союзник США — Оман.

Причиною для погроз стали новини про спроби Оману встановити контроль над Ормузькою протокою разом з Іраном. "Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться їх підірвати", — заявив Трамп на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, пише CNN.

Оман — щонайменше 15-та країна, якій він або погрожував нападом, або залишав відкритою можливість нападу, або фактично напав на неї за два терміни свого президентства. Майже всі ці випадки сталися в перші 16 місяців його другого терміну, хоча деякі охоплюють обидва терміни.

За цей термін він уже завдав ударів по семи країнах — Ірану, Іраку, Нігерії, Сомалі, Сирії, Венесуелі та Ємену — після того, як протягом свого першого терміну також атакував деякі з цих країн. І це навіть не враховуючи ударів по суднах, які, ймовірно, займаються наркоторгівлею, у Карибському морі та Тихому океані, унаслідок яких було вражено майже 60 суден і загинуло понад 190 осіб.

Протягом цього терміну він також погрожував або залишав відкритою можливість нанесення ударів по семи інших країнах: Канаді, Колумбії, Кубі, Гренландії (яка є частиною Данії), Мексиці, Панамі та тепер Оману. У свій перший термін він також погрожував Мексиці та Північній Кореї.

Не всі ці погрози та удари однакові. Деякі, як, наприклад, удари в Іраку, були спрямовані безпосередньо проти терористів, а не проти чинного уряду. А деякі погрози були менш прямими — у багатьох випадках Трамп просто відмовився виключити таку можливість.

Частково це можна пояснити тим, що Трамп дотримується "теорії божевільного" в питаннях зовнішньої політики США. Інакше кажучи, він любить зображати себе непередбачуваним, вважаючи, що це підвищує ймовірність того, що іноземні противники поступляться його вимогам.

Але все це свідчить про разюче войовничий настрій президента, який уже вторгся до двох країн цього року (Ірану та Венесуели) і, схоже, розглядає можливість вторгнення до третьої (Куби).

Але за підсумками, президент США загрожує кожному одинадцятому жителю світу. Це означає, що кожна одинадцята людина на планеті хоча б частково побоювалася, що Трамп може завдати військового удару по її країні.

Трамп уже погрожував або націлився на п'ять країн Близького Сходу. Це п'ять із менш ніж 20 країн Близького Сходу загалом.

Погрози й удари Трампа торкнулися країн на чотирьох із шести густонаселених континентів світу: Африці, Азії, Північній і Південній Америці. Він також формально погрожував одній з європейських країн, Данії.

Із 15 країн, на які він завдав ударів або яким погрожував, п'ять він назвав можливими кандидатами на приєднання до Сполучених Штатів: Канада, Куба, Гренландія, Панама (зокрема, Панамський канал) і Венесуела.

