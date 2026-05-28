У США хочуть випустити банкноту з Трампом: ЗМІ показали ескіз $250 купюри (фото)

У США команда Дональда Трампа просуває ідею створення банкноти номіналом 250 доларів із його портретом. Попри те, що така ініціатива суперечить чинним законам країни, чиновники вже замовили ескізи майбутньої купюри та обговорюють її можливий запуск до 250-річчя США.

Як пише видання The Washington Post, представники адміністрації Трампа останніми місяцями тиснули на Бюро гравіювання та друку США, щоб там підготували варіанти нової купюри із зображенням президента.

За даними джерел видання, ініціативою займалися міністр фінансів Брендон Біч та його радник Майк Браун. Вони неодноразово зверталися до співробітників бюро з проханням створити ескізи 250-доларової банкноти. На одному з макетів у центрі купюри розміщений портрет Трампа, а поруч — підписи президента та глави Мінфіну Скотта Бессента.

Зокрема, дизайн, який оприлюднило видання, розробив британський художник Ієн Александер. Він стверджує, що навіть обговорював проєкт із самим Трампом. Після того як лідер США погодив його роботу, до малюнку на банкноті додали кольори американського прапора та ювілейний логотип "250", присвячений річниці незалежності США. А для зворотного боку купюри художник запропонував зображення Бетсі Росс — жінки, яку вважають авторкою одного з перших американських прапорів.

У США команда Дональда Трампа просуває ідею створення банкноти номіналом 250 доларів із його портретом.

Втім, сама ідея нової банкноти викликала чимало суперечок у фінансовій системі США. Річ у тім, що американські закони вже понад 150 років забороняють друкувати на валюті портрети живих людей, і це правило з’явилося ще у XIX столітті після скандалу з чиновником Мінфіну, чий портрет опинився на банкноті.

Окрім цього, експерти наголошують, що у США взагалі не існує банкноти номіналом 250 доларів, а тому її запуск неможливий без окремого рішення Конгресу.

Ще одна проблема — технічна, оскільки, за словами фахівців, створення нової банкноти у США — це складний і багаторічний процес. Він потребує узгодження з Федеральною резервною системою, Секретною службою США, виробниками банкоматів та компаніями, які відповідають за захист валюти від підробок.

До прикладу, на розробку сучасної 100-доларової купюри з новими елементами безпеки свого часу витратили понад десять років.

Серед іншого, співробітники Бюро гравіювання та друку також були незадоволені тиском з боку політичного керівництва. Один із працівників у коментарі The Washington Post заявив, що чиновники поводяться так, ніби нові гроші можна "надрукувати за одну ніч".

"Щоб така банкнота працювала в банках і банкоматах та була безпечною для людей, потрібні роки роботи", — пояснив співрозмовник видання.

Ба більше, колишня керівниця бюро Патрісія Солімене, за словами джерел, намагалася переконати керівництво не поспішати з цією ідеєю та неодноразово наголошувала, що запуск нової купюри може зайняти від шести до восьми років і вимагатиме змін у законодавстві. А наприкінці квітня Солімене несподівано усунули з посади та перевели на іншу роботу в Міністерстві фінансів. У листі до колег вона написала, що це рішення було "не її вибором". Після її відставки тимчасовим керівником бюро став Майк Браун — один із тих, хто підтримував ідею нової банкноти.

