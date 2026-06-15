"Трудней отказать": Зеленский обсудил с Трампом встречу с Путиным в США

Президент Украины заявил, что Украина несколько раз предлагала российской стороне встречу лидеров, однако Владимир Путин этого не хочет. Но теперь он обратился к президенту США.

В обращении Владимира Зеленского к Межправительственной конференции Европейского Союза глава государства сообщил, что 14 июня обсуждал с Дональдом Трампом возможность организовать встречу с Владимиром Путиным в Соединенных Штатах.

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказать, по крайней мере, президенту Трампу.

"Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, понадобится дополнительное давление", — отметил президент Украины.

Зеленский напомнил, что Путину уже предлагали встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для прекращения войны, но он этого не хочет: "Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет".

Відео дня

Президент отметил, что записал обращение в Кишиневе, Молдова, по пути во Францию на саммит G7, и отметил, что сейчас один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, – это ускорить процесс вступления Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к администрации президента Франции Эммануэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита "Большой семерки". Обращение прозвучало в Киево-Печерской лавре после массированного удара РФ по Киеву, когда загорелся Успенский собор.

О предыдущем предложении президента Украины относительно мирных переговоров стало известно 3–5 июня, когда ВСУ нанесли массированный удар по стратегическим объектам РФ в Санкт-Петербурге. Тогда выяснилось, что предложение передали через российского олигарха Романа Абрамовича, который тайно встретился с Зеленским 21 мая.