"Складніше відмовити": Зеленський обговорив з Трампом зустріч із Путіним у США

Президент України заявив, що Україна кілька разів пропонувала російській стороні зустріч лідерів, втім Володимир Путін цього не хоче. Але тепер він звернувся до президента США.

У зверненні Володимира Зеленського до Міжурядової конференції Європейського Союзу, голова держави повідомив, що 14 червня обговорював із Дональдом Трампом можливість організувати зустріч із Володимиром Путіним у Сполучених Штатах.

"Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу.

Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск", - зазначив президент України.

Зеленський нагадав, що Путіну вже пропонували зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни, але він цього не хоче: "Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче".

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Президент зазначив, що записав звернення у Кишиневі, Молдова, дорогою до Франції, на саміт G7 та зазначив, що нині одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити процес вступу Молдови та України до ЄС.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона та президента Сполучених Штатів Америки щодо зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміт "Великої сімки". Звернення пролунало у Києво-Печерській лаврі після масованого удару РФ по Києву, коли загорівся Успенський собор.

Про попередню пропозицію українського президента щодо мирних переговорів стало відомо 3-5 червня, коли ЗСУ провели масований наліт на стратегічні цілі РФ у Санкт-Петербурзі. Тоді з'ясувалось, що пропозицію передали через російського олігарха Романа Абрамовича, який таємно зустрівся з Зеленським 21 травня.