"Хотел заключить быстрый мир": Трамп едва не "сдал" Украину во время встречи на Аляске, — Макрон

Во время саммита на Аляске в августе 2025 года президент США Дональд Трамп едва не заключил с российским диктатором Владимиром Путиным роковую сделку по Украине.

Трамп стремился как можно скорее заключить мирное соглашение, поэтому был готов пойти на условия Кремля. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире France 2.

По его словам, во время встречи в Анкоридже речь шла о документе, предусматривавшем передачу под контроль России значительной части территории Украины. Согласно соглашению, под контроль Кремля должны были перейти даже те земли, которые войска РФ на тот момент ещё не захватили.

Дональд Трамп в то время считал, что у Украины в этой войне нет шансов на победу и она потерпит поражение.

"Что увидел Трамп, когда приехал на саммит в Анкоридже? Он считал, что Украина проиграет, поэтому хотел заключить быстрый мир", — отметил Макрон.

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По словам президента Франции, ситуация ухудшилась ещё во время скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

"Он считал, что Украина проиграет. Всё пошло наперекосяк в Овальном кабинете с президентом Зеленским. Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти было готово. В нём говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже ещё не была захвачена", — добавил Макрон.

Европа "спасла" Украину от неудачного мирного соглашения

Французский лидер пояснил, что к идее заключить такую сделку Трампа убедили усилия Европы. В середине августа 2025 года специальная делегация срочно вылетела в США, где разъяснила главе Белого дома, что такая сделка недопустима.

В конце концов Украина продолжала бороться, а европейским политикам удалось убедить Трампа не торопиться с заключением соглашений с РФ.

"Президент Трамп понял, что всё, что ему говорили — что украинцы проигрывают, что они не переживут зиму, — было неправдой", — пояснил Макрон.

Сейчас, по его словам, мнение Трампа об Украине совершенно иное, и он относится к украинцам "с глубоким уважением".

Напомним, 19 июня в интервью Axios Трамп заявил, что войны в Украине не было бы, если бы РФ не исключили из "большой восьмерки".

Кроме того, Трамп рассказал, почему российские войска не захватили Киев: танки увязли в болоте.