"Хотів укласти швидкий мир": Трамп ледь не "здав" Україну під час зустрічі на Алясці, — Макрон

Під час саміту на Алясці у серпні 2025 року президент США Дональд Трамп ледь не уклав з російським диктатором Володимиром Путіним фатальну угоду щодо України.

Трамп прагнув досягти швидкої угоди про мир, тож був готовий піти на умови Кремля. Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон в етері France 2.

За його словами, під час зустрічі в Анкориджі йшлося про документ, який передбачав передачу під контроль Росії значну частину території України. Відповідно до угоди, під контроль Кремля мали перейти навіть ті землі, які війська РФ на той час не захопили.

Дональд Трамп на той час вважав, що Україна у війні не має шансу на перемогу і зазнає поразки.

"Що Трамп бачив, коли приїхав на саміт в Анкориджі? Він думав, що Україна програє, тому він хотів укласти швидкий мир", — зазначив Макрон.

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За словами президента Франції, ситуація погіршилася ще під час скандальної зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

"Він вважав, що Україна програє. Все пішло погано в Овальному кабінеті із президентом Зеленським. Потім, менш як рік тому, відбулася зустріч президента Трампа та президента Путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі. В ній йшлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена", — додав Макрон.

Європа "врятувала" Україну від поганої мирної угоди

Французький лідер пояснив, що від ідеї піти на таку угоду Трампа переконали зусилля Європи. Посеред серпня 2025 року спеціальна делегація терміново вилетіла до США, де пояснила главі Білого дому, що така угода є неприпустимою.

Зрештою Україна продовжувала боротися, а європейським політикам вдалося переконати Трампа не поспішати щодо укладення угод з РФ.

"Президент Трамп побачив, що все, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою", — пояснив Макрон.

Зараз, за його словами, думка Трампа щодо України зовсім інша, і він ставиться до українців "з глибокою повагою".

Нагадаємо, 19 червня в інтерв'ю Axios Трамп заявив, що війни в Україні не було б, якби РФ не вигнали з G8.

Також Трамп розповідав, чому російські війська не захопили Київ: танки застрягли у болоті.