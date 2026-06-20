"Обама не хотів бачити Путіна там": війни в Україні не було б, якби РФ не вигнали з G8, — Трамп

Російсько-української війни могло б ніколи не статися, якби адміністрація колишнього президента США Барака Обами не вирішила виключити РФ з "Великої вісімки".

Чинний глава Білого дому вважає, що відповідальність за розпад G8 лежить на Обамі. Про це Дональд Трамп заявив під час великого інтерв'ю для видання Axios, яке оприлюднили 19 червня.

Коли під час розмови з журналістом мова зайшла про нещодавній саміт G7, Трамп згадав про розпад G8, або ж "Великої вісімки", який стався після виключення звідти Росії. РФ вигнали з "Великої вісімки" у березні 2014 року через порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а саме через окупацію та незаконну анексію Кримського півостров.

Згадуючи про цей факт, Трамп висловив думку, що РФ могла б не напасти на Україну, якби її не вигнали з міжнародного форуму.

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"Я був на багатьох самітах "Великої сімки", а раніше це були саміти "Великої вісімки". Їм слід було залишити "Велику вісімку", — пояснив глава Білого дому.

За його словами, Барак Обама не хотів, аби російський диктатор Володимир Путін "був там".

"Якби вони це зробили, то, ймовірно, не було б війни між Росією та Україною, але Обама не хотів, щоб Путін там був. Гадаю, ще один чи двоє теж. Але вони хотіли, щоб Путін пішов", — додав Трамп.

Президент США також сказав, що вважає, що було б "набагато краще", якби формат G8 зберегли таким, яким він був раніше.

Інші заяви Дональда Трампа в інтерв'ю Axios щодо України

Президент США також розповів журналісту, чому російській армії, на його думку, не вдалося захопити Київ. Він стверджує, що нібито один з неназваних генералів вирішив на півдорозі до української столиці їхати танками через поля і по багнюці. Через це техніка загрузла у болоті і українцям вдалося знищити її "Джавелінами".

Нагадаємо, 19 червня видання The New York Times розкрило таємниці Трампа у новій книзі і його ставлення до України.

Також 19 червня стало відомо, як Трамп грубо образив прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні.