Российско-украинской войны могло бы и не произойти, если бы администрация бывшего президента США Барака Обамы не решила исключить РФ из "Большой восьмерки".

Действующий глава Белого дома считает, что ответственность за распад G8 лежит на Обаме. Об этом Дональд Трамп заявил в ходе обширного интервью изданию Axios, которое было опубликовано 19 июня.

Когда во время беседы с журналистом речь зашла о недавнем саммите G7, Трамп упомянул о распаде G8, или "Большой восьмерки", который произошел после исключения из нее России. Россию исключили из "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно из-за оккупации и незаконной аннексии Крымского полуострова.

Упомянув об этом факте, Трамп высказал мнение, что РФ могла бы не напасть на Украину, если бы её не исключили из международного форума.

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"Я был на многих саммитах "Большой семерки", а раньше это были саммиты "Большой восьмерки". Им следовало остаться в G8", — пояснил глава Белого дома.

По его словам, Барак Обама не хотел, чтобы российский диктатор Владимир Путин "был там".

"Если бы они это сделали, то, вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, но Обама не хотел, чтобы Путин там был. Думаю, ещё один или двое тоже. Но они хотели, чтобы Путин ушёл", — добавил Трамп.

Президент США также заявил, что, по его мнению, было бы "гораздо лучше", если бы формат G8 остался таким, каким он был раньше.

Другие заявления Дональда Трампа в интервью Axios по поводу Украины

Президент США также рассказал журналисту, почему, по его мнению, российской армии не удалось захватить Киев. Он утверждает, что якобы один из неназванных генералов решил на полпути к украинской столице ехать на танках через поля и по грязи. Из-за этого техника увязла в болоте, и украинцам удалось уничтожить её с помощью "Джавелинов".

Напомним, 19 июня издание The New York Times раскрыло секреты Трампа в новой книге, а также его отношение к Украине.

Кроме того, 19 июня стало известно, как Трамп грубо оскорбил премьер-министра Италии Джорджию Мелони.