"Дроном будет быстрее": украинцы завалили сеть мемами по поводу отправки Зеленским ордена через "Новую Почту"

Президент Владимир Зеленский вернул через "Новую Почту" в Польшу орден Белого Орла, которого его лишил президент Кароль Навроцкий. При этом украинцы с юмором отнеслись к этой ситуации, создав целую серию мемов.

Чаще всего граждане смеялись над получением SMS о доставке, оплатой самим Навроцким при получении и тем, что "дроном было бы быстрее". Об этом пишет издание Telegraf.

Украинцы шутят над ситуацией с отправкой ордена в Польшу Фото: скриншот

В то же время украинские пользователи разыграли тему доставки — как в плане стоимости, так и в плане способов передачи польской награды. Чаще всего упоминали сову или дрон:

Украинцы создали мемы в связи с отправкой Зеленским ордена в Польшу Фото: скриншот

Украинцы создали мемы в связи с отправкой Зеленским ордена в Польшу Фото: скриншот

Кроме того, эту историю сравнили с возвратом подарков в токсичных отношениях. Одна из украинских пользовательниц так видит эту ситуацию:

Украинцы создали мемы в связи с отправкой Зеленским ордена в Польшу Фото: скриншот

Ранее Фокус сообщал, как Зеленский отправил посылкой через "Новую Почту" польский орден Белого Орла. Глава государства подтвердил, что отправил награду лично Каролю Навроцкому в канцелярию польского лидера.

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Впоследствии стало известно, что трое президентов Украины вернули награду. Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (2014–2019) сообщили об отказе от награды и выразили сожаление по поводу того, что Польша пренебрегла сближением с Украиной, которое началось с первых лет независимости.