"Дроном буде швидше": українці вибухнули мемами на відправку Зеленським ордена "Новою Поштою"

Президент Володимир Зеленський повернув "Новою Поштою" до Польщі орден Білого Орла, якого його позбавив президент Кароль Навроцький. Водночас українці з гумором обіграли цю ситуацію, створивши низку мемів.

Найчастіше громадяни сміялися над отриманням SMS про доставку, оплату самим Навроцьким при отриманні та тим, що "дроном було би швидше". Про це пише видання Telegraf.

Українці жартують над ситуацією з відправкою ордена до Польщі Фото: скриншот

Водночас українські користувачі обіграли тему з доставкою — як від вартості, так і до способів передачі польської відзнаки. Найчастіше згадували про сову чи дрон:

Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі Фото: скриншот

Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі Фото: скриншот

Також цю історію порівняли з поверненням подарунків у токсичних стосунках. Одна з українських користувачок так бачить цю ситуацію:

Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв, як Зеленський відправив посилкою через "Нову Пошту" польський орден Білого Орла. Глава держави підтвердив, що відправив нагороду особисто Каролю Навроцькому до Канцелярії польського лідера.

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Згодом стало відомо, що троє президентів України повернули нагороду. Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко (2014-2019) повідомили про відмову від нагороди та пошкодували, що Польща знехтувала зближенням з Україною, яке почалось з перших років незалежності.