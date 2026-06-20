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Політика Українсько-польський скандал

"Дроном буде швидше": українці вибухнули мемами на відправку Зеленським ордена "Новою Поштою"

"Дроном буде швидше": українці вибухнули мемами на відправку Зеленським ордену Білого Орла до Польщі (фото)
Українці в мережі створили низку мемів про історії польським орденом Білого Орла | Фото: З відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський повернув "Новою Поштою" до Польщі орден Білого Орла, якого його позбавив президент Кароль Навроцький. Водночас українці з гумором обіграли цю ситуацію, створивши низку мемів.

Найчастіше громадяни сміялися над отриманням SMS про доставку, оплату самим Навроцьким при отриманні та тим, що "дроном було би швидше". Про це пише видання Telegraf.

зеленський орден тредс меми
Українці жартують над ситуацією з відправкою ордена до Польщі
Фото: скриншот

Водночас українські користувачі обіграли тему з доставкою — як від вартості, так і до способів передачі польської відзнаки. Найчастіше згадували про сову чи дрон:

зеленський орден тредс меми
Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі
Фото: скриншот
зеленський орден тредс меми
Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі
Фото: скриншот

Також цю історію порівняли з поверненням подарунків у токсичних стосунках. Одна з українських користувачок так бачить цю ситуацію:

зеленський орден тредс меми
Українці створили меми через відправку Зеленським орденом до Польщі
Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв, як Зеленський відправив посилкою через "Нову Пошту" польський орден Білого Орла. Глава держави підтвердив, що відправив нагороду особисто Каролю Навроцькому до Канцелярії польського лідера.

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Згодом стало відомо, що троє президентів України повернули нагороду. Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко (2014-2019) повідомили про відмову від нагороди та пошкодували, що Польща знехтувала зближенням з Україною, яке почалось з перших років незалежності.