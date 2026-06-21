Называл "мистером Бином под кайфом": Бессент советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом, — The Guardian

Министр финансов США Скотт Бессент якобы отговаривал Дональда Трампа от приема Владимира Зеленского в Белом доме, а также резко критиковал украинского президента и высказывался о нём.

Бессент якобы называл Зеленского "мистером Бином (комедийный киноперсонаж — прим. ред.) под кайфом", "маленьким уродцем" и "ребёнком с особыми потребностями". Об этом говорится в книге "Смена режима", написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном, сообщает издание The Guardian.

"Мне приходилось иметь дело с этим маленьким ублюдком. Он хитрый. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И ведет себя, как мистер Бин под кайфом", — цитирует книга якобы слова министра финансов США, которые тот произносил своим соратникам.

Скандальная встреча в Белом доме

Свон и Габерман пишут, что перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон Скотт Бессент и ещё некоторые представители Белого дома "были обеспокоены" тем, что встреча закончится конфликтом. Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Волц пытался убедить украинскую делегацию, что Зеленский должен обязательно прийти в костюме, тогда как Бессент вообще выступал против встречи, пока Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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Несмотря на это, встреча лидеров в Овальном кабинете состоялась в конце февраля 2025 года. Она завершилась громким скандалом.

В книге говорится, что вице-президент Джей Ди Венс во время беседы в Овальном кабинете "начинал краснеть". Ему казалось, что настойчивость Владимира Зеленского в вопросах гарантий безопасности для Украины была признаком "дерзости и неблагодарности".

После этого инцидента ситуация "пошла на спад". Вскоре Бессент в интервью агентству Bloomberg признал, что Зеленский допустил "одну из самых серьезных дипломатических ошибок".

Встреча Бессента и Зеленского в Киеве

Встреча Бессента и Зеленского в Киеве в прошлом году Фото: Офис президента

В книге также упоминается визит министра финансов США в Киев в 2025 году. Тогда Бессент пытался убедить Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых. Авторы утверждают, что эти переговоры были довольно напряжёнными.

Тогда подготовка документов затянулась из-за разногласий между Скоттом Бессентом и министром торговли США Говардом Лутником. Они никак не могли прийти к согласию по поводу формулировок соглашения. В конце концов, вмешался Трамп, который передал жене Джей Ди Венса документы с украинскими поправками. После этого соглашение было значительно переработано.

Напомним, ранее журналисты The New York Times сообщили, что в новой книге речь идет о тайнах Трампа и его отношении к Зеленскому.

Ранее в интервью Axios Дональд Трамп заявил, что войны в Украине не было бы, если бы РФ не исключили из "большой восьмерки".