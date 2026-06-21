Називав "містером Біном під кайфом": Бессент казав Трампу не впускати Зеленського у Білий дім, — The Guardian

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито відмовляв Дональда Трампа від прийому Володимира Зеленського у Білому домі, а також жорстко критикував та висловлювався про українського президента.

Бессент нібито називав Зеленського "містером Біном (комедійний персонаж кіно — ред.) під кайфом", "маленьким виродком" та "дитиною з особливими потребами". Про це йдеться у книзі "Зміна режиму", написаній журналістами The New York Times Меггі Габерман та Джонатаном Своном, пише видання The Guardian.

"Я мав справу з цим маленьким виродком. Він хитрий. Він для європейців наче дитина з особливими потребами. І поводиться, наче містер Бін під кайфом", — цитує книга нібито слова міністра фінансів США, які той казав своїм соратникам.

Скандальна зустріч у Білому домі

Свон і Габерман пишуть, що перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона Скотт Бессент та ще деякі представники Білого дому "були стурбовані" тим, що зустріч завершиться конфліктом. Тодішній радник із національної безпеки Майк Волц намагався переконати українську делегацію, що Зеленський має обов'язково прийти у костюмі, тоді як Бессент взагалі виступав проти зустрічі, поки Київ не підпише угоду про корисні копалини.

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Попри це, зустріч лідерів в Овальному кабінеті відбулася наприкінці лютого 2025 року. Вона завершилася гучним скандалом.

У книзі йдеться, що віцепрезидент Джей Ді Венс під час розмови в Овальному кабінеті "починав червоніти". Йому здавалося, що наполегливість Володимира Зеленського щодо питань гарантій безпеки для України була ознакою "зухвалості і невдячності".

Після цього інциденту ситуація "пішла на спад". Бессент невдовзі в інтерв'ю для Bloomberg зізнався, що Зеленський припустився "однієї з найбільших дипломатичних помилок".

Зустріч Бессента і Зеленського у Києві

Зустріч Бессента і Зеленського у Києві минулого року Фото: Офіс президента

У книзі також згадано візит міністра фінансів США до Києва у 2025 році. Тоді Бессент намагався переконати Зеленського підписати угоду про копалини. Автори стверджують, що ці переговори були доволі напруженими.

Тоді підготовка документів була затягнутою і через суперечки між Скоттом Бессентом та міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Вони ніяк не могли дійти згоди щодо формулювань угоди. Зрештою, втрутився Трамп, який передав дружині Джей Ді Венса документи з українськими поправками. Після цього угода була значно відредагована.

Нагадаємо, раніше журналісти The New York Times розкрили, що у новій книзі йдеться про таємниці Трампа та його ставлення до Зеленського.

Раніше під час інтерв'ю Axios Дональд Трамп заявив, що війни в Україні не було б, якби РФ не вигнали з G8.