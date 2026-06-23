Миллионы под арестом: суд вынес решение в отношении имущества, связанного с министром Кулебой

Высший антикоррупционный суд наложил арест на квартиру стоимостью 4,4 млн грн и парковочное место стоимостью 520 тыс. грн в рамках дела о признании активов необоснованными и их взыскании в пользу государства.

Об этом сообщили в Центре по борьбе с коррупцией со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 17 июня 2026 года.

Арест был наложен по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным прокуратуры, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба пользуется этим имуществом, хотя оно оформлено на его сестру. В САП считают, что он имеет возможность влиять на распоряжение активами, в частности продать их или передать в залог, что могло бы затруднить исполнение возможного решения суда о конфискации.

Речь идет о квартире площадью 109,9 кв. м стоимостью 4 406 990 грн и парковочном месте площадью 14,4 кв. м стоимостью 520 000 грн. Общая стоимость активов составляет 4 926 990 грн.

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Специальная антикоррупционная прокуратура ранее подала иск о признании этих активов необоснованными и их взыскании в пользу государства. В иске указывается, что имущество было приобретено через сестру Кулебы в период, когда он занимал должности в органах государственной власти.

По подсчетам прокуроров, разница между стоимостью активов и законными доходами Кулебы и его супруги составляет 5 272 845,73 грн. В прокуратуре утверждают, что у семьи не было достаточных законных доходов для приобретения этого имущества.

Суд пришел к выводу, что без наложения ареста существует риск отчуждения активов в ходе рассмотрения дела. В то же время арест не запрещает пользоваться имуществом, а лишь ограничивает право распоряжаться им до вынесения окончательного решения суда.

Что известно по этому делу

17 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов на сумму почти 5 млн грн и их взыскании в доход государства. По версии САП, это имущество было приобретено через сестру Алексея Кулебы в 2021 году, когда он занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

В прокуратуре утверждают, что в 2023 году Кулеба организовал заключение основных договоров, их государственную регистрацию и оформление дополнительных соглашений об обслуживании имущества, привлекая к этому своего водителя. На тот момент он уже работал в Офисе президента. Также в САП заявили, что анализ доходов и расходов семьи чиновника показал отсутствие достаточных законных средств для приобретения этих активов.

Сам Алексей Кулеба ранее отмечал в комментарии "Суспильному", что дело носит гражданский, а не уголовный характер. Он также подчеркивал готовность сотрудничать со следствием и уверял, что во время работы на государственных должностях действовал открыто и не скрывал доходов, имущества или других сведений, подлежащих декларированию.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства имущества пророссийского пропагандиста Константина Кеворкяна. Речь идет о доме в Харьковской области, нескольких объектах недвижимости в Харькове и Крыму, средствах на банковском счете, автомобилях, доле в компании и имущественных правах на торговые марки "Первая столица" и "Перша столиця".

Кроме того, Высший антикоррупционный суд конфисковал две квартиры российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева в Киеве. Одно из жилых помещений площадью 138,5 кв. м расположено в историческом здании на улице Ярославов Вал, другое — на улице Саксаганского и имеет площадь 193 кв. м.