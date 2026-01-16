Суд конфисковал у пропагандиста Кеворкяна квартиры в Харькове и права на "Первую столицу"

Высший антикоррупционный суд применил санкцию к украинскому, а ныне российскому журналисту Константину Кеворкяну, который когда-то работал на Виктора Януковича, а ныне занимается пропагандой в Москве.

В пользу государства было конфисковано имущество Кеворкяна, который все еще остается гражданином Украины и который, по данным следствия, информационно способствовал террористической деятельности. Среди конфискованного — дом в Харьковской области и несколько объектов недвижимости в Харькове, сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

"В четверг, 15 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины и применила к гражданину Украины (который осуществляет террористическую деятельность в понимании положений Закона Украины "О борьбе с терроризмом", Закона Украины "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину") санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении. Но фамилию фигуранта дела не называют.

О том, что это пропагандист Константин Кеворкян, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Константин Кеворкян популярный гость на российских пропагандистских шоу Фото: Скриншот

Основанием для конфискации имущества, по данным ВАКС, стала информационная деятельность гражданина Украины, которая наносила ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Суд взыскал в доход государства активы, которые находились в собственности подозреваемого или которыми он мог пользоваться:

жилой дом в 83,2 кв. м в Харьковской области;

гаражный бокс площадью 61,5 кв. м в Харькове;

627,53 доллара США на банковском счете в Украине;

квартиру в Харькове площадью 95,1 кв. м;

квартиру в 50,8 кв. м в Алуште, Автономная Республика Крым;

половину квартиры в Харькове площадью 72,1 кв. м, которая находится в общей собственности;

15% доли в уставном капитале ООО "Першостоличное" на 4 980 грн;

два автомобиля ВАЗ 2109, 1989 и 1990 года выпуска;

имущественные права на торговые марки "Первая столица" и "Первая столица".

Константин Кеворкян — что о нем известно

Журналист и публицист Константин Кеворкян — уроженец Киева, который долгое время жил и работал в Харькове. Работал в газете "Ориентир", был корреспондентом телестудии АТВ-1 (Харьков), в 1992-1994 годах корреспондентом телекомпании "Вид" (Москва).

Кеворкян известен как автор и ведущий телевизионной программы "Первая столица", посвященной истории Харькова. Был депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. После Революция Достоинства эмигрировал в Россию, где теперь работает в пропагандистском издании "Украина.ру".

