Пропагандиста Соловьева пытались ликвидировать с помощью пиццы, — СМИ

Российского пропагандиста якобы пытались отравить пиццей. ФСБ утверждает, что подозреваемые получили такое задание от ГУР МОУ.

Эта информация стала известной на суде по делу о покушении на телеведущего, передает ТАСС со ссылкой на представленную в суде аудиозапись.

На аудио обсуждается перехват заказа в "Яндекс Еде". Фигуранты дела якобы обсуждают план с перехватом заказа, чтобы подложить в него отравленную пиццу, а также нанести яд на руль автомобиля. Позже подозреваемые решили просто подорвать автомобиль Соловьева.

По словам одного из подсудимых, аудиозапись якобы смонтирована. Другой признал, что они следили за автомобилем пропагандиста, но отрицал, что они собирались его убить.

По делу о покушении проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Владимир Стрижаков признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

По мнению следствия, организатором покушения был Пронский, который якобы получил задание от ГУР Минобороны Украины.

Как пишут росСМИ, в апреле 2022 года суд арестовал пятерых предполагаемых участников подготовки покушения Соловьева. Подозреваемые — якобы участники неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила", запрещена в РФ). По версии следствия, они решили взорвать Владимира Соловьева вместе с машиной и сбежать в Украину, где "их ждали агенты СБУ".

Заговор, по данным ФСБ, был раскрыт на стадии наблюдения за будущей жертвой.

Сам Владимир Соловьев дело о покушении на себя никак не комментирует.

Также сообщалось, что Москва начала преследовать сторонников войны, которые помогали ВС РФ и поддерживали агрессию президента Владимира Путина. Усилия по "чистке" России от неугодных Z-активистов возглавил пропагандист Владимир Соловьев.