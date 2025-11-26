Пропагандиста Соловйова намагалися ліквідувати за допомогою піци, — ЗМІ

Російського пропагандиста нібито намагалися отруїти піцою. ФСБ стверджує, що підозрювані отримали таке завдання від ГУР МОУ.

Ця інформація стала відомою на суді у справі про замах на телеведучого, передає ТАСС із посиланням на представлений у суді аудіозапис.

На аудіо обговорюється перехоплення замовлення в "Яндекс Еде". Фігуранти справи нібито обговорюють план із перехопленням замовлення, щоб підкласти в нього отруєну піцу, а також нанести отруту на кермо автомобіля. Пізніше підозрювані вирішили просто підірвати автомобіль Соловйова.

За словами одного з підсудних, аудіозапис нібито змонтовано. Інший визнав, що вони стежили за автомобілем пропагандиста, але заперечив, що вони збиралися його вбити.

У справі про замах проходять семеро осіб: Андрій Пронський, Тимофій Мокій, Володимир Бєляков, Володимир Степанов, Максим Дружинін, Андрій Волков і Денис Абраров. Володимира Стрижакова визнано неосудним і направлено на примусове лікування.

На думку слідства, організатором замаху був Пронський, який нібито отримав завдання від ГУР Міноборони України.

Як пишуть росЗМІ, у квітні 2022 року суд заарештував п'ятьох імовірних учасників підготовки замаху на Соловйова. Підозрювані — нібито учасники неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power ("Націонал-соціалізм/Біла сила", заборонена в РФ). За версією слідства, вони вирішили підірвати Володимира Соловйова разом із машиною і втекти в Україну, де "на них чекали агенти СБУ".

Змову, за даними ФСБ, було розкрито на стадії спостереження за майбутньою жертвою.

Сам Володимир Соловйов справу про замах на себе ніяк не коментує.

Також повідомлялося, що Москва почала переслідувати прихильників війни, які допомагали ЗС РФ і підтримували агресію президента Володимира Путіна. Зусилля з "чищення" Росії від неугодних Z-активістів очолив пропагандист Володимир Соловйов.