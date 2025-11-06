Российский политолог Екатерина Шульман сообщила, что Москва начала преследовать сторонников войны, которые помогали ВС РФ и поддерживали агрессию президента Владимира Путина. Усилия по "чистке" России от неугодных Z-активистов возглавил пропагандист Владимир Соловьев.

Прокремлевский эксперт Сергей Марков годами восхвалял Путина, считая его одной из величайших личностей в истории. Военный блогер Роман Алехин собирал деньги для оккупантов и не скрывал геноцидной риторики в отношении Украины. В последние годы такие персонажи имели успех в России, но ситуация изменилась. В этом году их признали "иностранными агентами". Об этом 6 ноября сообщили в The Guardian.

Волонтер украинского происхождения Татьяна Монтян давала комментарии государственному каналу RT и жалела, что Кремль не начал полномасштабную войну раньше. На прошлой неделе ее признало "террористкой и экстремисткой" государство, которое она поддерживала. Аналитики указывают на тенденцию: Москва начала "чистку" сторонников своего режима.

"Сначала они преследовали антивоенных активистов. Теперь их не осталось, и репрессивную машину невозможно остановить", — пояснила Шульман.

Вероятно, Марков, который поддерживал связи с политической элитой Азербайджана, потерял расположение из-за ухудшения отношений между Кремлем и Баку. Алехина обвинили в злоупотреблении деньгами из сборов после хвастовства новым спорткаром и дорогими часами, против Монтян тоже начали расследование из-за возможного присвоения средств для фонда.

Однако обозреватели убеждены, что за этим скрывается более глубокий раскол. Политолог объяснила, что началась борьба между двумя лагерями — "лоялистами", то есть так называемыми ветеранами пропаганды и приближенными к Кремлю людьми, и "милитаристами", которыми являются Z-блогеры.

"Милитаристы", к которым можно отнести сотни блогеров и активистов, собирали деньги для оккупантов, покупали им дроны и транспорт, доставляли помощь на передовую. Это движение сформировалось вскоре после полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые из них открыто критиковали то, как РФ ведет войну, а относительная независимость от государства способствовала нападениям на них.

"Автократии боятся любой гражданской мобилизации. Любое настоящее движение, включая провоенное, воспринимается как препятствие и потенциальная опасность", — подчеркнула Шульман.

Кроме того, Кремль направляет на войну в Украине миллиарды рублей, поэтому деньги стали еще одним предметом борьбы между лагерями.

"В основе их конфликта лежит борьба за ресурсы", — заверил российский исследователь и писатель Иван Филиппов.

По его словам, влиятельный телеведущий Соловьев возглавил усилия по "чистке", ведь он является публичным лицом "лояльного" лагеря и тесно связан с Минобороны РФ. Пропагандиста якобы возмутило, что блогеры собирали большие суммы для оккупантов, чем его собственная, одобренная Кремлем благотворительная организация.

"Было забавно наблюдать, как те, кто никогда не протестовал против заключения либералов, вдруг обнаружили, что правосудие в России является избирательным, что буквально любого можно бросить в тюрьму без причины", — отметил Филиппов.

После признания "иностранным агентом" Марков заявил о "каком-то недоразумении". Алехин же сетовал, что закон "нарушает саму российскую конституцию", и жаловался на "серьезное нарушение гражданских прав".

По прогнозу Шульман, следует ожидать новых арестов. Она пояснила, что РФ избавилась от большинства противников войны, но системе нужны новые враги.

"Российский репрессивный аппарат должен выполнять свои квоты. Машина должна продолжать себя питать", — добавила эксперт.

