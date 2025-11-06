Російська політологиня Катерина Шульман повідомила, що Москва почала переслідувати прихильників війни, які допомагали ЗС РФ і підтримували агресію президента Володимира Путіна. Зусилля з "чистки" Росії від неугодних Z-активістів очолив пропагандист Володимир Соловйов.

Прокремлівський експерт Сергій Марков роками вихваляв Путіна, вважаючи його однією з найвидатніших особистостей в історії. Військовий блогер Роман Альохін збирав гроші для окупантів та не приховував геноцидної риторики щодо України. В останні роки такі персонажі мали успіх в Росії, але ситуація змінилась. Цьогоріч їх визнали "іноземними агентами". Про це 6 листопада повідомили у The Guardian.

Волонтерка українського походження Тетяна Монтян давала коментарі державному каналу RT і шкодувала, що Кремль не розпочав повномасштабну війну раніше. Минулого тижня її визнала "терористкою та екстремісткою" держава, яку вона підтримувала. Аналітики вказують на тенденцію: Москва розпочала "чистку" прихильників свого режиму.

"Спочатку вони переслідували антивоєнних активістів. Тепер їх не залишилося, і репресивну машину неможливо зупинити", — пояснила Шульман.

Ймовірно, Марков, який підтримував зв'язки з політичною елітою Азербайджану, втратив прихильність через погіршення відносин між Кремлем і Баку. Альохіна звинуватили у зловживанні грошима зі зборів після хизування новим спорткаром і дорогим годинником, проти Монтян теж почали розслідування через можливе привласнення коштів для фонду.

Однак оглядачі переконані, що за цим ховається глибший розкол. Політологиня пояснила, що почалася боротьба між двома таборами — "лоялістами", тобто так званими ветеранами пропаганди і наближеними до Кремля людьми, та "мілітаристами", якими є Z-блогери.

"Мілітаристи", до яких можна віднести сотні блогерів і активістів, збирали гроші для окупантів, купували їм дрони і транспорт, доставляли допомогу на передову. Цей рух сформувався невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі з них відкрито критикували те, як РФ веде війну, а відносна незалежність від держави сприяла нападам на них.

"Автократії бояться будь-якої громадянської мобілізації. Будь-який справжній рух, включаючи провоєнний, сприймається як перешкода і потенційна небезпека", — підкреслила Шульман.

Окрім того, Кремль спрямовує на війну в Україні мільярди рублів, тож гроші стали ще одним предметом боротьби між таборами.

"В основі їхнього конфлікту лежить боротьба за ресурси", — запевнив російський дослідник і письменник Іван Філіппов.

З його слів, впливовий телеведучий Соловйов очолив зусилля з "чистки", адже він є публічним обличчям "лояльного" табору і тісно пов'язаний з Міноборони РФ. Пропагандиста нібито обурило, що блогери збирали більші суми для окупантів, ніж його власна, схвалена Кремлем благодійна організація.

"Було кумедно спостерігати, як ті, хто ніколи не протестував проти ув'язнення лібералів, раптом виявили, що правосуддя в Росії є вибірковим, що буквально будь-кого можна кинути до в'язниці без причини", — зауважив Філіппов.

Після визнання "іноземним агентом" Марков заявив про "якесь непорозуміння". Альохін же нарікав, що закон "порушує саму російську конституцію", і скаржився на "серйозне порушення громадянських прав".

За прогнозом Шульман, слід очікувати на нові арешти. Вона пояснила, що РФ позбулась більшості противників війни, але системі потрібні нові вороги.

"Російський репресивний апарат має виконувати свої квоти. Машина повинна продовжувати себе живити", — додала експертка.

