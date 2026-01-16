Суд конфіскував в пропагандиста Кеворкяна квартири в Харкові та права на "Першу столицю"

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію до українського, а нині російського журналіста Костянтина Кеворкяна, який колись працював на Віктора Януковича, а нині займається пропагандою у Москві.

На користь держави було конфісковано майно Кеворкяна, який все ще лишається громадянином України і який, за даними слідства, інформаційно сприяв терористичній діяльності. Серед конфіскованого — будинок у Харківській області та кілька об’єктів нерухомості в Харкові, повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

"У четвер, 15 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до громадянина України (який здійснює терористичну діяльність у розумінні положень Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну") санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", — йдеться у повідомленні. Але прізвище фігуранта справи не називають.

Про те, що це пропагандист Костянтин Кеворкян, повідомили в Центрі протидії корупції.

Костянтин Кеворкян популярний гость на російських пропагандистських шоу Фото: Скріншот

Підставою для конфіскації майна, за даними ВАКС, стала інформаційна діяльність громадянина України, яка завдавала шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності країни.

Суд стягнув у дохід держави активи, які перебували у власності підозрюваного або якими він міг користуватися:

житловий будинок у 83,2 кв. м у Харківській області;

гаражний бокс площею 61,5 кв. м у Харкові;

627,53 долара США на банківському рахунку в Україні;

квартиру у Харкові площею 95,1 кв. м;

квартиру у 50,8 кв. м в Алушті, Автономна Республіка Крим;

половину квартири у Харкові площею 72,1 кв. м, яка перебуває у спільній власності;

15% частки у статутному капіталі ТОВ "Першостоличне" на 4 980 грн;

два автомобілі ВАЗ 2109, 1989 та 1990 року випуску;

майнові права на торгівельні марки "Первая столица" та "Перша столиця".

Костянтин Кеворкян – що про нього відомо

Журналіст та публіцист Костянтин Кеворкян — уродженець Києва, який довгий час жив та працював у Харкові. Працював у газеті "Орієнтир", був кореспондентом телестудії АТВ-1 (Харків), у 1992—1994 роках кореспондентом телекомпанії "Вид" (Москва).

Кеворкян відомий як автор та ведучий телевізійної програми "Перша столиця", присвяченої історії Харкова. Був депутатом Харківської міської ради від Партії регіонів. Після Революція Гідності емігрував в Росію, де тепер працює в пропагандистському виданні "Україна.ру".

