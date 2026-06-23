Мільйони під арештом: суд ухвалив рішення щодо майна, пов'язаного з міністром Кулебою

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на квартиру вартістю 4,4 млн грн та машиномісце вартістю 520 тис. грн у справі про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 17 червня 2026 року.

Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними прокуратури, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба користується цим майном, хоча воно оформлене на його сестру. У САП вважають, що він має можливість впливати на розпорядження активами, зокрема продати їх або передати в заставу, що могло б ускладнити виконання можливого рішення суду про конфіскацію.

Йдеться про квартиру площею 109,9 кв. м вартістю 4 406 990 грн та машиномісце площею 14,4 кв. м вартістю 520 000 грн. Загальна вартість активів становить 4 926 990 грн.

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САП раніше подала позов про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. У позові зазначається, що майно було набуте через сестру Кулеби в період, коли він обіймав посади в органах державної влади.

За розрахунками прокурорів, різниця між вартістю активів та законними доходами Кулеби і його дружини становить 5 272 845,73 грн. У прокуратурі стверджують, що родина не мала достатніх законних доходів для придбання цього майна.

Суд дійшов висновку, що без арешту існує ризик відчуження активів під час розгляду справи. Водночас арешт не забороняє користуватися майном, а лише обмежує право розпоряджатися ним до остаточного рішення суду.

Що відомо у цій справі

17 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави. За версією САП, це майно було придбане через сестру Олексія Кулеби у 2021 році, коли він обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

У прокуратурі стверджують, що у 2023 році Кулеба організував укладання основних договорів, їх державну реєстрацію та оформлення додаткових угод щодо обслуговування майна, залучивши до цього свого водія. На той момент він уже працював в Офісі президента. Також у САП заявили, що аналіз доходів і витрат родини посадовця засвідчив відсутність достатніх законних коштів для придбання цих активів.

Сам Олексій Кулеба раніше зазначав у коментарі "Суспільному", що справа має цивільний, а не кримінальний характер. Він також наголошував на готовності співпрацювати зі слідством і запевняв, що під час роботи на державних посадах діяв відкрито та не приховував доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави майна проросійського пропагандиста Костянтина Кеворкяна. Йдеться про будинок у Харківській області, кілька об’єктів нерухомості в Харкові та Криму, кошти на банківському рахунку, автомобілі, частку в компанії та майнові права на торговельні марки "Первая столица" і "Перша столиця".

Також Вищий антикорупційний суд конфіскував дві квартири російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва у Києві. Одне з помешкань площею 138,5 кв. м розташоване в історичному будинку на вулиці Ярославів Вал, інше — на вулиці Саксаганського та має площу 193 кв. м.