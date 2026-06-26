США больше не являются нейтральным посредником между РФ и Украиной, — Макрон (видео)

США впервые поддержали документ, в котором фактически отказались от роли нейтрального посредника в отношении Украины.

Об этом во время брифинга на саммите Франция-Италия в городе Антиб заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Большая семерка способствовала важному восстановлению сближения наших партнеров в Эвиане, с одной стороны, на уровне Украины, где Соединённые Штаты впервые поддержали текст, означающий, что они больше не являются нейтральным посредником, а вместе с нами выступают за территориальную целостность Украины, военную поддержку, помощь энергетике и санкции против России", — сказал Макрон.

Отмечается, что Макрон, скорее всего, имел в виду недавнее совместное заявление лидеров "Большой семерки", в котором страны "Большой семерки", включая США, подтвердили поддержку всего того, о чем говорил президент Франции.

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Напомним, 20 июня Макрон заявил, что Трамп едва не "сдал" Украину во время встречи на Аляске.

Фокус также писал о том, что Трамп был впечатлён дальнобойными ударами Украины по РФ.