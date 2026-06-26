США більше не є нейтральним посередником між РФ та Україною, — Макрон (відео)

США вперше підтримали документ, у якому фактично відмовилися від ролі нейтрального посередника щодо України.

Про це під час брифінгу на саміті Франція-Італія в місті Антіб заявив французький президент Еммануель Макрон.

"Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані, з одного боку, на рівні України, де Сполучені Штати вперше підтримали текст, який означає, що вони більше не є нейтральним посередником, а разом з нами виступають за територіальну цілісність України, військову підтримку, допомогу енергетиці та санкції проти Росії", — сказав Макрон.

Зазначається, що Макрон, наймовірніше, мав на увазі нещодавню спільну заяву лідерів G7, в якій країни "Великої сімки", включаючи США, підтвердили підтримку всього того, про що сказав президент Франції.

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Нагадаємо, 20 червня Макрон заявив, що Трамп ледь не "здав" Україну під час зустрічі на Алясці.

Фокус також писав про те, що Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ.