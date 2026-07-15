Зеленский наградил двух бывших премьер-министров: что получили Свириденко и Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский наградил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля орденами князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом говорится в указе президента Украины № 604/2026, обнародованном по случаю Дня украинской государственности.

Юлия Свириденко возглавляла правительство Украины в 2025–2026 годах. Денис Шмыгаль, который был премьер-министром в 2020–2025 годах, в настоящее время занимает должности первого вице-премьера и министра энергетики.

В указе отмечается, что награды присвоены "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины", а также за вклад в различные сферы общественной жизни и добросовестное исполнение профессионального долга.

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Всего указом государственными наградами и почетными званиями были награждены 133 человека. Среди них — военные, ветераны, медики, работники критически важной инфраструктуры, волонтеры, ученые, спортсмены, деятели культуры, представители государственных органов и местного самоуправления. Часть наград присвоена посмертно.

Свириденко и Шмыгаль были награждены орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Согласно закону Украины "О государственных наградах Украины", им награждают за выдающиеся заслуги перед государством, в частности в государственном строительстве, укреплении международного авторитета Украины и развитии различных сфер общественной жизни. V степень является начальной степенью этого ордена.

Награждение орденом князя Ярослава Мудрого V степени не предусматривает автоматического назначения отдельной денежной выплаты или специальных льгот. Награжденным вручают знак ордена и документ, удостоверяющий награждение.

Отдельными указами Зеленский также наградил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинских военных. Согласно указу № 605/2026, фон дер Ляйен была награждена орденом Европы за поддержку курса Украины на членство в ЕС и помощь стране. Указом № 603/2026 командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди наградили орденом Богдана Хмельницкого I степени, а командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого — орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, 14 июля Верховная Рада одобрила отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Вместе с премьер-министром в отставку ушел почти весь состав Кабинета министров, а до формирования нового правительства его временно возглавил Денис Шмыгаль.

Главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого называли одним из главных кандидатов на пост премьер-министра после отставки Юлии Свириденко. 12 июля президент Владимир Зеленский провел с ним встречу, в ходе которой они обсудили укрепление устойчивости страны и реализацию обновленной политической стратегии. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предполагал, что возможное назначение Корецкого могло быть связано с необходимостью перестроить работу правительства в связи с новыми энергетическими вызовами.