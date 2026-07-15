Зеленський нагородив двох експрем'єрів: що отримали Свириденко та Шмигаль

Президент Володимир Зеленський нагородив колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі президента України №604/2026, оприлюдненому з нагоди Дня Української Державності.

Юлія Свириденко очолювала уряд України у 2025–2026 роках. Денис Шмигаль, який був прем’єр-міністром у 2020–2025 роках, нині обіймає посади першого віцепрем’єра та міністра енергетики.

В указі зазначено, що нагороди присвоїли “за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України”, а також за внесок у різні сфери суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Загалом указом державними нагородами та почесними званнями відзначили 133 людини. Серед них — військові, ветерани, медики, працівники критичної інфраструктури, волонтери, науковці, спортсмени, діячі культури, представники державних органів і місцевого самоврядування. Частину нагород присвоїли посмертно.

Відео дня

Свириденко та Шмигаль отримали орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Згідно із законом України “Про державні нагороди України”, ним відзначають за видатні заслуги перед державою, зокрема у державному будівництві, зміцненні міжнародного авторитету України та розвитку різних сфер суспільного життя. V ступінь є початковим ступенем цього ордена.

Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня не передбачає автоматичного призначення окремої грошової виплати чи спеціальних пільг. Нагородженим вручають знак ордена та документ, що посвідчує нагородження.

Окремими указами Зеленський також відзначив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та українських військових. Згідно з указом №605/2026, фон дер Ляєн нагородили орденом Європи за підтримку курсу України на членство в ЄС та допомогу країні. Указом №603/2026 командувача Сил безпілотних систем Роберта “Мадяра” Бровді нагородили орденом Богдана Хмельницького I ступеня, а командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького — орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Разом із прем’єркою у відставку пішов майже весь склад Кабінету міністрів, а до формування нового уряду його тимчасово очолив Денис Шмигаль.

Голову “Нафтогазу” Сергія Корецького називали одним із головних кандидатів на посаду прем’єр-міністра після відставки Юлії Свириденко. 12 липня президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч, під час якої вони обговорили посилення стійкості країни та реалізацію оновленої політичної стратегії. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припускав, що можливе призначення Корецького могло бути пов’язане з необхідністю перебудувати роботу уряду через нові енергетичні виклики.