"Полезный опыт перед суровой зимой": Арахамия рассказал о встрече Корецкого со "слугами"

Фракция "Слуга народа" провела заседание с участием Сергея Корецкого, который может стать следующим главой правительства после отставки Юлии Свириденко. Голосование по его кандидатуре состоится на этой неделе.

Председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что они обсуждали с Сергеем Корецким "его видение работы Кабинета министров и структуры правительства".

Давид Арахамия рассказал о встрече с Сергеем Корецким Фото: Telegram / Давид Арахамия

Арахамия отметил, что Корецкий обладает значительным опытом работы в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте" и в "Нафтогазе", который сейчас возглавляет Корецкий.

"В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на объекты добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", — отметил Арахамия.

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По информации народного депутата Ярослава Железняка, 15 июля Корецкий пригласил все депутатские фракции и группы на встречу. Это первый из четырёх кандидатов в премьеры за последние годы, который сам инициировал процедуру консультаций.

О том, что именно Сергей Корецкий является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра, стало известно ещё несколько дней назад, когда президент Украины объявил о плане обновления правительства.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку кабинет Юлии Свириденко.

До назначения нового правительства Кабмин будет возглавлять первый вице-премьер Денис Шмыгаль в качестве и.о., все министры также будут исполнять свои обязанности в качестве и.о. Президент должен представить кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел. Кандидатуры руководителей остальных министерств будет предлагать новый премьер.

Напомним, что Фокус рассказывал о Сергее Корецком и его карьере в энергетическом секторе. 28 апреля 2025 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о назначении Сергея Корецкого председателем правления.

Между тем Юлия Свириденко рассказала о причинах своей отставки и отметила, что этому предшествовал разговор с президентом.