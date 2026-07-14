Этому предшествовал разговор с Зеленским: Свириденко рассказала о причинах своей отставки

По словам премьер-министра, её отставке предшествовал разговор с Владимиром Зеленским, который выразил желание перезагрузить правительство.

Юлия Свириденко сообщила о своей отставке на заседании Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Свириденко рассказала, почему уходит в отставку

Он также процитировал слова уже почти бывшей премьер-министрши, которую прямо спросили: "Почему она уходит в отставку?"

Свириденко пояснила, что "этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства, а также усиления работы в конкретных направлениях".

Кроме того, она сказала, что это был сложный год: "в том числе уличные протесты и "МиндичГейт"".

Пост Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Если есть необходимость усилить те или иные направления — то решение понятно и объективно, надеюсь, вы его поддержите", — сказала Юлия Свириденко.

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В то же время стало известно, что на данный момент Юлия Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с поста премьер-министра. По состоянию на утро 14 июля она не рассматривает эту должность для себя.

Ранее собеседник "Суспильного" в Офисе президента сообщил, что именно необходимостью заменить посла в США Свириденко обосновали её отставку.

Ярослав Железняк также прокомментировал эту информацию и сообщил, что Свириденко может отказаться от должности посла в США — это соответствует действительности.

Пост Ярослава Железняка об отставке Свириденко Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Решение об её отстранении от должности премьер-министра стало для неё неприятной новостью. Поэтому она рассчитывает сегодня вечером обсудить с президентом (после его возвращения) своё дальнейшее будущее", — отметил Железняк.

Ни президент Зеленский, ни Свириденко не прокомментировали конкретные причины смены главы правительства. В то же время премьер-министр написала, что готова продолжать государственную службу. Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить направление в отношениях с одним из ключевых партнеров.

13 июля председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко поступило в Верховную Раду, и парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Напомним, новым премьер-министром может стать действующий глава НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.