Передувала розмова з Зеленським: Свириденко розповіла про причини своєї відставки

За словами прем'єрки, її відставці передувала розмова із Володимиром Зеленським, який озвучив бажання про перезавантаження Уряду.

Юлія Свириденко повідомила про свою відставку на Комітеті ВРУ з питань держбудівництва, розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Свириденко повідомила, чому йде у відставку

Він також процитував слова вже майже експрем'єрки, яку прямо запитали: "Чому вона йде у відставку?"

Свириденко пояснила, що "цьому передувала розмова з президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження Уряду. Та посилення конкретних напрямків".

Також вона сказала, що це був складний рік: "в тому числі протести на вулиці та "МіндічГейт".

Пост Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Якщо є необхідність посилення напрямків — то рішення зрозуміле та обʼєктивне, сподіваюсь ви це рішення підтримаєте", — сказала Юлія Свириденко.

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В той же час стало відомо, що наразі Юлія Свириденко не прийняла пропозицію стати послом України в США після відставки з посади премʼєрки. Станом на ранок 14 липня вона не розглядає цю позицію для себе.

Раніше співрозмовник "Суспільного" в Офісі президента повідомив, що саме необхідністю замінити посла в США Свириденко аргументували її відставку.

Цю інформацію Ярослав Железняк також прокоментував та повідомив, що Свириденко може відмовитися від посади посла у США відповідає дійсності.

Пост Ярослава Железняка про відставку Свириденко Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Рішення про її звільнення з посади ПМ було для неї неприємною новиною. Тож розраховує сьогодні вечорі проговорити з президентом (після його повернення) своє подальше майбутнє", — зазначив Железняк.

Ані президент Зеленський, ані Свириденко не коментували чіткі причини зміни голови уряду. Водночас прем'єрка написала, що готова продовжувати державну службу. Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів.

13 липня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко надійшла до Верховної Ради, парламент розгляне це питання найближчим часом.

Нагадаємо, новим прем'єр-міністром може стати чинний голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.