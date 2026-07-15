"Корисний досвід перед важкою зимою": Арахамія розповів про зустріч Корецького зі "слугами"

Фракція "Слуга народу" провела засідання за участі Сергія Корецького, який може стати наступним очільником уряду після відставки Юлії Свириденко. Голосувати за його кандидатуру будуть цього тижня.

Голова фракції Давид Арахамія повідомив, що спілкувались із Сергієм Корецьким про "його бачення роботи Кабінету Міністрів та структури уряду".

Давід Арахамія розповів про зустріч із Сергієм Корецьким Фото: Telegram / Давид Арахамія

Арахамія зазначив, що Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті" і в "Нафтогазі", який зараз Корецький і очолює.

"Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії", — зазначив Арахамія.

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За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Корецький 15 липня запросив усі депутатські фракції й групи на зустріч. Це перший з чотирьох кандидатів у прем'єри за останні роки, який сам ініціював процедуру консультацій.

Про те, що саме Сергій Корецький є найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра, стало відомо ще кілька днів тому, коли президент України оголосив про план оновлення уряду.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку кабінет Юлії Свириденко.

До призначення нового уряду Кабміном у статусі в.о. керуватиме перший віцепрем'єр Денис Шмигаль, усі міністри теж перебуватимуть в статусі виконувачів обов'язків. Президент має здійснити подання міністра оборони й міністра закордонних справ. Очільників решти міністерств пропонуватиме новий прем'єр.

Нагадаємо, Фокус розповідав про Сергія Корецького та його кар'єру в енергетичному секторі. 28 квітня 2025 року наглядова рада НАК Нафтогаз України ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького головою правління.

Тим часом Юлія Свириденко розповіла про причини відставки та зазначила, що цьому передувала розмова із президентом.